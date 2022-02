Mieszkanie za 1000 zł nie dla Polaków. Gdzie bardziej opłaca się wynająć?

Ile Polacy płacą za wynajem mieszkania poza centrum? To dużo czy mało w porównaniu do mieszkańców europejskich stolic? Sprawdzamy, w których krajach trzeba zapłacić więcej, a gdzie wynajmiemy mieszkanie z jedną sypialnią za niższą cenę niż 1 tysiąc złotych miesięcznie.

Rynek nieruchomości rośnie z miesiąca na miesiąc. Pandemia sprawiła, że wielu inwestorów indywidualnych widzi w nieruchomościach stabilniejszą lokatę kapitału, niż np. w akcjach czy surowcach. Ciągle wraca pytanie: lepiej kupić czy wynająć mieszkanie?

Wątpliwości pojawiają się zwłaszcza w kontekście potencjalnego wprowadzenia podatku katastralnego. Rząd analizuje sytuację na rynku nieruchomości i zastanawia się nad rozwiązaniami, które miałyby ukrócić kupno mieszkań w celach spekulacyjnych i zakupy pakietowe dokonywane przez fundusze inwestycyjne.

Nieruchomości w 2022 roku. Droższy najem mieszkania

Ceny najmu mieszkań spadły tuż po wybuchu pandemii, aby po kolejnym lockdownie odbić w górę. W 2021 stawki za wynajem mieszkań w dużych polskich miastach wzrosły średnio o 12 proc.

Z wyliczeń HRE Investments wynika, że w Warszawie koszt wynajmu mieszkania poza centrum stanowi 41 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie średnia pensja w Polsce to 5,1 tys. zł. To dużo, czy mało? Okazuje się, że to dokładnie tyle samo, ile średnio mieszkańcy 40 europejskich miast wydają na najem.

Najnowsze dane portalu Numbeo sugerują, że obecnie za najem mieszkania z jedną sypialnią w centrum stolicy trzeba płacić co miesiąc 2 541 zł, a poza nim 2 121 zł (bez mediów) Oskar Sękowski, analityk HRE Investments

Oskar Sękowski podkreśla, że w 22 innych metropoliach Europy stawki te są wyższe niż w Warszawie. - W gronie droższych miast znajdziemy stolice m.in. krajów skandynawskich, krajów Beneluxu, niektóre państwa basenu morza Śródziemnego, ale i Pragę czy Bratysławę. Z drugiej strony mamy natomiast 17 stolic, gdzie najem kosztowałby nas mniej. W gronie tańszych miejsc znalazły się głównie stolice państw bałkańskich, bałtyckich oraz przykładowo Ateny, Budapeszt, Mińsk, Kijów czy Kiszyniów – dodaje analityk HRE Investments.

Gdzie jest najdrożej? Wśród europejskich krajów, najwięcej za wynajem mieszkania trzeba zapłacić w Monako. Lokal poza centrum z jedną sypialnią kosztuje tam aż 14 tys. zł miesięcznie, a średnia pensja wynosi 28,2 tys. zł. Natomiast średnio od 5 do 7 tysięcy złotych miesięcznie trzeba zapłacić za mieszkanie w dalszych dzielnicach Londynu, Dublina, Amsterdamu, Luksemburga, Reykjaviku czy Kopenhagi.

Gdzie jest taniej? Jeśli chcemy wynająć mieszkanie z jedną sypialnią za cenę niższą niż 1 tysiąc zł miesięcznie to warto rozejrzeć się wśród ofert w takich stolicach jak: Tirana, Prisztina, Sarajewo i Skopje.

A gdzie najbardziej opłaca się mieszkać? Wyliczenia HRE Investments pokazują, że najmniejszą część wypłaty na najem przeznaczają mieszkańcy Berna w Szwajcarii. Za lokal płaci się średnio 4,4 tys. zł jest to tylko 19 proc. średniej pensji, która wynosi 22,7 tys. zł.

RadioZET.pl/PAP/HRE Investments