Miliardy na polską armię. Premier chce doposażenia Wojska Polskiego

Władze kraju chcą wesprzeć finansowo polską armię i zwiększyć środki na doposażenie wojska. Takie plany zostały uwzględnione w projekcie ustawy, jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie. Teraz sytuacja się zmieniła i premier Mateusz Morawiecki chce podnieść wydatki na obronność nawet do wysokości 4 proc. polskiego PKB.

Wojna w Ukrainie generuje ogromne straty gospodarcze nie tylko dla atakowanego kraju, ale również dla Rosji. Kolejne państwa odwracają się od agresora i deklarują chęć usunięcia go z międzynarodowego systemu finansowego, choć odcięcie Rosji od SWIFT to miecz obosieczny, bo utrudnia transfery pieniężne wszystkim stronom.

Sytuacja Ukrainy wpłynęła na decyzję o wsparciu finansowym również dla polskiej armii. "Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że w obozie PiS jest wstępnie zielone światło na radykalne zwiększenie wydatków na nasze siły zbrojne, i to w stopniu wyższym niż to, co aktualnie zakłada projekt ustawy o obronie ojczyzny”.

Wsparcie finansowe dla Wojska Polskiego

W DGP czytamy, że "polski rząd zabiega o zwiększenie wydatków na obronność w ramach UE. Aby to było możliwe, konieczne będzie poluzowanie unijnych kryteriów fiskalnych dotyczących deficytu i długu”. Był to jeden z wątków poruszonych w rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, o czym poinformował szef polskiego rządu w wywiadzie dla niemieckiego „Morgenpost”.

W pierwszym tygodniu marca 2022 roku Sejm ma się zająć projektem ustawy o obronie Ojczyzny. W dokumencie zaplanowano wstępnie środki na działania obronne w wysokości: w 2022 roku nie mniej niż 2,2 proc. PKB, w 2023 roku 2,3 proc. PKB, a począwszy od 2024 r. będzie to 2,5 proc.

Jednak w obecnej sytuacji militarnej premier RP zapowiedział, że zaplanowane wcześniej wydatki zostaną zwiększone nawet do 4 proc. PKB. Odpowiada to kwocie ok. 100 mld zł.

Ostatecznie Polska przeznaczy na budżet obronny od 3 do 4 proc. swojej produkcji gospodarczej, prawdopodobnie łamiąc tym samym reguły zadłużenia. My nie możemy zostać ukarani za obronę Niemiec, Austrii i innych krajów przed agresywną Rosją Mateusz Morawiecki, premier RP

Zmiany w dokumentach dotyczących zabezpieczenia finansowego polskiej armii zostaną uwzględnione po oficjalnym wydaniu decyzji przez UE. Administracyjnie ma to być możliwe dzięki stworzeniu funduszu, który funkcjonowałby podobnie jak ten antycovidowy. Przeciwni takiemu rozwiązaniu są politycy opozycji oraz rynkowi eksperci, którzy uważają, że takich ruch zmniejszy „budżetową przejrzystość finansów publicznych".

RadioZET.pl/PAP/DGP/”Morgenpost”

Osoby, które mają chęć i możliwość udzielenia wsparcia Ukrainie mogą wziąć udział w zbiórce Radia ZET na rzecz ofiar wojny.

Wojna w Ukrainie - najnowsze informacje na żywo