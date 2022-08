Milion plus za urodzenie 10 dzieci. Nowe świadczenie przeciw depopulacji

Każdej kobiecie, która urodzi lub wychowa 10 dzieci, przysługiwać będzie nagroda w wysokości 1 000 000 rubli – zdecydował Władimir Putin. To około 80 000 zł. W komplecie jest także tytuł „matki bohaterki” oraz order.

500 plus to polskie świadczenie mające zachęcić do posiadania dzieci i stymulować w ten sposób dzietność, żeby oddalić widmo katastrofy demograficznej. Polska się wyludnia i starzeje – z danych spisu powszechnego wynika, że w ciągu 10 lat liczba osób w wieku poprodukcyjnym zwiększyła się o 2 mln osób.

W ciągu 18 lat pobierania miesięcznego świadczenia w wysokości 500 zł na dziecko łączne wsparcie kumuluje się do poziomu 108 000 zł. Wsparcie dla 10 dzieci przekroczy więc milion zł. Taką kwotę, tyle że w rublach, otrzymywać będą rosyjskie matki za urodzenie lub wychowanie 10 rosyjskich obywateli. Świadczenie zostało wprowadzone podpisem Władimira Putina.

Milion plus dla matek 10 dzieci. Putin walczy z wyludnianiem Rosji

Rosja pod rządami Putina wróciła do polityki demograficznej z czasów ZSRR. W latach 1944-1991 Związek Radziecki przyznawał tytuł „matki bohaterki” kobietom „zasłużonym” w zwiększaniu populacji kraju. Ponieważ obecnie Rosja się wyludnia, postanowiono przywrócić ten zwyczaj.

Na mocy dekretu podpisanego przez Putina 15 sierpnia oprócz tytułu i medalu matki, które urodzą lub wychowają 10 obywateli Rosji, dostaną także nagrodę pieniężną w wysokości miliona rublu. Rosyjski milion plus w przeliczeniu na złote nie robi już takiego wrażenia: nagroda wynosi bowiem 80 000 zł. Polki otrzymują więcej na jedno dziecko przez 18 lat pobierania na nie 500 plus.

Prawo do świadczenia Rosjanki mają nabywać w chwili, gdy 10. dziecko skończy pierwszy rok życia. W prawie przewidziano specjalne wyjątki wojenne: dzieci, które zginą służąc w rosyjskim wojsku, zapewne także podczas „specjalnej operacji wojskowej”, nie będą odejmowane od ogólnej liczby potrzebnej do otrzymania wyróżnienia i pieniędzy.

- Dziesiąte dziecko musi ukończyć rok. Jeżeli jedno z dzieci zmarło lub zaginęło w służbie wojskowej, w wyniku ataku terrorystycznego oraz w innych okolicznościach, matka nadal ma prawo do otrzymania nagrody - podała agencja TASS.

W warunkach przyznawania tytułu „matki bohaterki” oraz świadczenia milion plus zastrzeżono, że dziesiątka dzieci to warunek wystarczający. Warunkiem koniecznym jest należyte dbanie o potomków, w tym zapewnieniem im edukacji oraz rozwoju fizycznego, duchowego i moralnego.

Polska, starając się zapobiec depopulacji, także wprowadza kolejne świadczenia dla rodziców. W 2022 roku zadebiutował Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz żłobkowe, rodziny mające czwórkę dzieci mogą zaś otrzymać bezzwrotne 140 000 zł na spłatę kredytu mieszkaniowego.

