Milion zł od państwa za czwórkę dzieci. Duże rodziny stały się dobrym interesem?

500 plus to najbardziej znany przykład świadczeń prorodzinnych wypłacanych przez państwo. Oprócz niego Polski Ład przyniósł kolejne pieniądze dla rodziców, wypłacane za posiadane dzieci. To próba odwrócenia niekorzystnych procesów demograficznych: jak potwierdziły wyniki spisu powszechnego 2021, Polska wyludnia się i szybko starzeje.

Po podsumowaniu wszystkich świadczeń, ulg, preferencji i dopłat na pierwszy rzut oka może się wydawać, że posiadanie dzieci może się w Polsce opłacić – kwota, jaką rodzice mogą otrzymać od państwa, to niemal milion złotych w przypadku dochowania się czwórki potomstwa. Trzeba jednak pamiętać, że porównywalną kwotę trzeba będzie wydać na wychowanie.

Ile kosztuje wychowanie dzieci? Czy na świadczeniach państwa można zarobić?

Analitycy HRE Investments wyliczyli, na jakie wsparcie od państwa mogą liczyć rodzice. Eksperci zastrzegli, że podane przez nich wartości to teoretyczne maksimum, które nie zawsze będzie mogło zostać osiągnięte.

„W naszych wyliczeniach założyliśmy, że oboje rodzice pracują i łącznie zarabiają dwie średnie krajowe. W praktyce jednak wykorzystanie wszystkich możliwości skorzystania ze wsparcia jest niemal niemożliwe – przy większej liczbie pociech trudno jest, aby oboje rodzice pracowali na pełen etat (może mieć to wpływ na ulgi podatkowe), ponadto niektóre programy wsparcia są dedykowane dla osób z niższymi dochodami (np. becikowe), a inne np. mogą w pełni wykorzystać lepiej zarabiający (zerowy podatek dochodowy dla rodzin z czwórką dzieci)” – podało HRE Investments.

Rodzice jedynaków do czasu osiągnięcia przez potomka pełnoletności mogą otrzymać od państwa łącznie 123 600 zł. Dwójka dzieci uprawnia do 311 299 zł, trójka podbija tę kwotę do 592 644 zł. Posiadanie czwórki dzieci uprawnia zaś do otrzymania 944 069 zł.

fot. wysokość korzyści według liczby dzieci

Co składa się na te kwoty? Świadczenia pieniężne to tylko część wsparcia, z jakiego można skorzystać.

- Niezależnie od osiąganego dochodu rodzice mogą wnioskować o świadczenie wychowawcze (500 plus), pieniądze na wyprawkę szkolną (Dobry Start, znany także jako 300 plus) i dodatkowe wsparcie dla małego dziecka (tzw. 1000 plus czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy). W sumie łącznie te trzy programy pozwalają na otrzymanie zastrzyku gotówki w kwocie 123 600 złotych w okresie od narodzin dziecka do osiągnięcia pełnoletności. Założyliśmy, że w tym okresie rodzice otrzymują 300 złotych na wyprawkę szkolną 12 razy – przedstawił wyliczenia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

Do korzyści z posiadanie dzieci należy też dodać preferencyjne zasady opodatkowania. Obecnie małżeństwa z dochodem na poziomie nieprzekraczającym 112 000 zł będą mogły odliczyć od podatku 1112,04 zł. Identyczna ulga przysługuje na drugie dziecko niezależnie od dochodów. Na kolejne dzieci ulga rośnie. Na trzecie przysługuje kwota 2000,04 zł, a czwarte i kolejne po 2700 zł rocznie.

Całkowicie zwolnione z podatku dochodowego (do dochodów wynoszących 85 528 zł rocznie) są rodzice co najmniej czwórki dzieci. Po uwzględnieniu 30 000 zł kwoty wolnej od podatku daje to możliwość zatrzymania dla siebie PIT do łącznych dochodów 231 000 zł.

- W naszych wyliczeniach założyliśmy jednak, że rodzice zarabiają dwie średnie krajowe oszacowane na podstawie ostatnich 12 obwieszczeń GUS (łącznie 12 200 zł brutto miesięcznie). Jeśli mając czwórkę dzieci mogliby korzystać z tej ulgi przez 10 lat, to łącznie zaoszczędziliby prawie 104 000 złotych – poinformował Turek.

Dodatkowe korzyści przynosi karta dużej rodziny, która gwarantuje zniżki podczas zakupów. - Skala rabatów jest bardzo różna. W jednym miejscach jest to 1-2 procent (np. stacje paliw), podczas gdy w innych nawet 50-100 procent (zajęcia dodatkowe dla dzieci, niektóre usługi czy wstępy do muzeów i parków narodowych). Gdyby przyjąć zachowawczo, że przeciętnie rodzina dzięki tym zniżkom wydaje o 5 procent mniej na dobra i usługi, to miesięcznie może z tego tytułu zaoszczędzić średnio 50-60 zł na osobę – wynika z szacunków HRE Investments opartych o dane GUS.

Duże pieniądze czekają ponadto na rodziców, którzy dochowają się dzieci podczas spłacania kredytu hipotecznego. W przypadku urodzenia drugiego dziecka mowa jest o dofinansowaniu w kwocie 20 000 złotych. Przy trzecim i czwartym potomku dopłata rządowa wyniesie po 60 000 zł. Pieniądze przekazywane są do banku jako spłata kapitału – łącznie kwota zobowiązania może zmniejszyć się o 140 000 zł.

Rodzice mogą ponadto liczyć na wsparcie przy oszczędzaniu. Beneficjenci programu 500 plus mogą kupić specjalne detaliczne obligacje skarbowe o podwyższonym oprocentowaniu. Jest to rozwiązanie dla osób, dla których wypłata świadczenia na dzieci nie jest niezbędna, aby zbilansować domowy budżet.

Odkładając regularnie każdą otrzymaną złotówkę można dzięki specjalnym obligacjom 12-letnim zarobić o 0,5 pkt. proc. więcej niż w przypadku najwyżej oprocentowanych powszechnie dostępnych 10-letnich detalicznych obligacji skarbowych (6 procent zamiast 5,5 procent w pierwszym roku oszczędzania, a potem 1,75 pkt. proc., a nie 1,25 pkt. proc. ponad inflację). Dzięki procentowi składanemu oznacza to przez 18 lat odkładania po 500 zł miesięcznie dodatkowe odsetki w kwocie przekraczającej 4000 zł (po opodatkowaniu). O tyle więcej zarobić można w tym czasie dzięki obligacjom 12, a nie 10-letnim.

Czy takie korzyści zrównoważą koszta wychowywania dzieci? Niekoniecznie. Jak wyliczyło Centrum im. Adama Smitha wychowanie dziecka w Polsce (według stanu na koniec 2021 roku) kosztowało w Polsce około 265 000 zł. 80 procent wszystkich kosztów związanych z wychowaniem dziecka to żywność, mieszkanie, transport i łączność oraz edukacja.

RadioZET.pl/HRE Investments/Centrum im. Adama Smitha