Miliony cudzoziemców w polskich firmach. Rekordowa liczba imigrantów

Polski rynek pracy ratują cudzoziemcy. Dzięki obcokrajowcom zmniejsza się liczba nieobsadzonych wakatów w polskich firmach. Jednak nadal brakuje rąk do pracy.

Imigranci zarobkowi zapełniają braki na polskim rynku pracy. Przedsiębiorcy muszą mierzyć się nie tylko z koronakryzysem i zmianą przepisów podatkowych, lecz także z niewystarczającą liczbą rąk do pracy. Brakuje także pedagogów i nauczycieli.

O bankructwie mówi już co trzeci przedsiębiorca posiadający firmę do 10 odbiorców (34 proc.). W budownictwie zagrożonych jest 16 proc. podmiotów, w usługach 28 proc., w transporcie 24 proc., w handlu 17 proc. firm, a w przemyśle 9 proc. Czy Omikron, Polski Ład, inflacja i rynek pracownika dobiją polskie firmy?

Obcokrajowcy ratunkiem dla polskiego rynku pracy

Rynek pracy w Polsce należy obecnie do pracowników. Ponieważ brakuje chętnych rodaków do podejmowania pracy to coraz częściej zatrudnienie w polskich firmach znajdują obcokrajowcy.

Z informacji opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że w 2021 r. wystawiono cudzoziemcom prawie 3 mln dokumentów, które uprawniały ich w Polsce do pracy zarówno krótkoterminowej i sezonowej, jak i długoterminowej przez rok, dwa lub trzy lata.

Oznacza to wzrost aż o 30 proc.w porównaniu do poprzedniego roku. Powód? Gazeta podaje, że przyczyną wzrostu popytu na pracowników jest odbicie w gospodarce. Czytamy wypowiedź Andrzeja Kubisiaka z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z której wynika, że „gdyby nie cudzoziemcy, to liczba wakatów sięgająca jesienią ub.r. 153,5 tys. mogłaby być nawet trzy, cztery razy wyższa”.

RadioZET.pl/”Rzeczpospolita”