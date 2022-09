„Mleko synonimem luksusu”. Ceny poszły w górę, a to dopiero początek

Mleko w największej sieci handlowej w Polsce jest droższe od soku pomarańczowego – podaje Wirtualna Polska. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że rok do roku cena tego dobra skoczyła o prawie jedną trzecią.

Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. w skali roku. W porównaniu do sierpnia minionego roku ceny mleka skoczyły o 28 proc., a skala drożyzny rośnie z miesiąca na miesiąc. Za mleko w sierpniu płaciliśmy o 3,8 proc. więcej niż w lipcu, a będzie jeszcze drożej. „Ceny mleka przebiły ceny soku pomarańczowego” – napisał na Twitterze ekonomista Rafał Mundry.

Mleko drożeje. „Nowy synonim luksusu”

Skoro mleko podrożało, należy szykować się na podwyżki cen sera, masła, jogurtu czy twarogu – przypomniał serwis wp.pl.

Rafał Mundry porównał na Twitterze ceny soku pomarańczowego i mleka w sklepach Biedronka. Litr mleka w kartonie marki własnej, o zawartości tłuszczu 3,2 proc. kosztuje 3,49 zł. Natomiast litr soku pomarańczowego 100 proc., również marki własnej, można kupić za 3,32 zł.

Ceny energii i rosnące koszty prowadzenia biznesu odbijają się na niemalże wszystkich gałęziach gospodarki. Mleczarze już wcześniej informowali, że ewentualne ograniczenia w dostawach gazu i prądu mogą doprowadzić do skurczenia rozmiarów produkcji, a w konsekwencji – do wzrostu cen produktów mlecznych. Przed wyborem między bankructwem a podniesieniem ceny chleba nawet do 12 zł stoją także piekarnie.

RadioZET.pl/wp.pl