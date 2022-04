Mój prąd 4.0. Pieniądze na fotowaltaikę, magazyny energii i systemy zarządzania

15 kwietnia ruszył nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu Mój prąd 4.0. Na wzięcie czeka 350 mln zł, dostępnych do 22 grudnia lub do wyczerpania środków. Z wystąpieniem o dofinansowanie lepiej więc nie zwlekać.

Mój Prąd 4.0 został rozszerzony w stosunku do poprzednich wersji programu. Celem oferowanego dofinansowania jest już nie tylko stymulowanie powstawania domowych instalacji fotowoltaicznych, lecz także sprawienie, żeby wygenerowana energia elektryczna w jak największym stopniu była zużywana w gospodarstwie domowym.

Z tego powodu prowadzący program Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że pieniądze będą dostępne także na zakup magazynów energii, magazynów ciepła oraz inteligentnych systemów zarządzania. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 500 zł.

Mój prąd 4.0. Wniosek o dofinansowania i kwoty na poszczególne elementy

Pieniądze z programu Mój Prąd 4.0 mogą otrzymać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dofinansowanie przyznawane jest jako zwrot części kosztów poniesionych na ukończone, odebrane i działające inwestycje.

Za zainstalowanie paneli fotowoltaicznych odzyskać można maksymalnie 4 000 zł. Kwota ta rośnie, jeśli rozliczane będą „pozostałe elementy instalacji” wyszczególnione w założeniach programu.

- Natomiast jeżeli chcemy skorzystać z dofinansowania na te inne komponenty, to dofinansowanie na instalację PV wzrasta z 4000 zł do 5000 zł i to 5000 zł możemy łączyć z kolejnymi elementami dofinansowania - na magazyny ciepła do 5000 złotych, na magazyny energii do 7500 złotych i systemy zarządzania energią do 3000 złotych – poinformował Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Musimy mieć zainstalowaną instalację na dachu, podpisaną umowę z operatorem sieci dystrybucji i dopiero później możemy składać wniosek. Nie przyjmujemy wniosków, które nie są zamknięte w postaci umowy i zamontowania licznika. To jest finansowanie inwestycji zakończonej z kosztami kwalifikowanymi od 1 lutego 2020 roku – dodał Mirowski.

Wniosek można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0 można otrzymać na:

przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych

przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła - zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła

Szczegóły programu Mój Prąd 4.0 można znaleźć na stronie mojprad.gov.pl

RadioZET.pl/Mój Prąd/next.gazeta.pl