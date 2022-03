Nowy program dopłat. Do 21 000 zł na niższe rachunki

Do 21 000 zł dotacji będzie można otrzymać od państwa na zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym w ramach nowego programu „Moje Ciepło”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomi go na przełomie I i II kwartału 2022.

„Moje Ciepło” to nowy program mający zachęcić właścicieli domów do zainwestowania w bardziej energooszczędne metody ogrzewania domu. Gdy program powstawał, głównym celem było zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Obecnie osoby, które z niego skorzystają, będą mogły dołożyć się w ten sposób do walki z uzależnieniem od rosyjskich surowców energetycznych.

NFOŚiGW zastrzegł, że ze wsparcia finansowego skorzystać będą mogli tylko właściciele nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Dofinansowanie ma być za to możliwe także dla inwestycji już zrealizowanych. Pieniądze można będzie otrzymać na pompy ciepła zainstalowane po 1 stycznia 2021 roku.

„Moje ciepło”. Pieniądze na pompę ciepła

W ramach programu „Moje ciepło” dofinansowanie będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych albo do samego ogrzewania domu, albo w połączeniu z jednoczesnym zapewnianiem ciepłej wody użytkowej.

NFOŚiGW zapowiedział, że dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 procent kosztów kwalifikowanych inwestycji. To oznacza, że na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można dostać od 7000 zł do 21 000 zł.

– Pieniędzy wystarczy dla pokaźnej grupy wnioskodawców, gdyż budżet programu „Moje Ciepło”, zasilany z Funduszu Modernizacyjnego, wynosi 600 mln zł – poinformował wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski, odpowiadający za operacyjne uruchomienie programu.

– Konsekwentnie rozwijamy w Polsce energetykę prosumencką oraz ogrzewnictwo indywidualne, a program „Moje Ciepło” stanowi kolejny krok w tym kierunku. Szerokie zastosowanie w domach jednorodzinnych pomp ciepła, które zaliczają się do najnowocześniejszych, ekologicznych, zeroemisyjnych źródeł ciepła, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym kraju i do osiągania wytyczonych celów klimatycznych – dodała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

NFOŚiGW podał, że beneficjantami programu będą mogły zostać osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych. Przez nowy budynek mieszkalny w programie „Moje Ciepło” rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Ten formalny wymóg nie zamyka jednak drogi do otrzymania dotacji na pompę ciepła, gdyż przewidziano jeszcze jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Dodatkowym warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”. Dotacje będzie można uzyskać na pompy instalowane do końca 2026 roku.

RadioZET.pl/Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej