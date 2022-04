Polska jest zabezpieczona pod względem dostępu do gazu - deklarują polskie władze, podkreślając, że blokada rosyjskiego surowca nie sprawi, że w naszych domach zabraknie gazu. Jednak nałożona przez Rosję na Polskę blokada może mieć wpływ na ceny surowca.

Premier Mateusz Morawiecki o odcięciu Polski od rosyjskiego gazu

W czasie wizyty w tłoczni gazu Gaz-Systemu w Rembelszczyźnie pod Warszawą Morawiecki przypomniał, że kilka godzin wcześniej na polecenie Kremla gaz rosyjski przestał płynąć do Polski i podkreślił, że „od dzisiaj, odkąd Rosja przestała przesyłać gaz, przestaliśmy w jakikolwiek sposób od Rosji zależeć”. O kwestii cen mówił również w środę w Polskim Radiu.

Taryfy cen gazu dla gospodarstw domowych, szpitali, szkół, instytucji użytku publicznego zostaną przesunięte do 2027 roku. Będą one na niższym poziomie przez co najmniej kilka lat. Nie tylko nie ugniemy się przed rosyjskim szantażem, ale chcę zapewnić, że to działanie Kremla nie wpłynie na gospodarstwa domowe, na sytuację Polski Mateusz Morawiecki, premier RP

- Zabezpieczenie Polski w gaz jest absolutnie pewne - podkreślił Morawiecki. Premier dodał, że "wraz z objęciem sterów rządowych podjęliśmy decyzję o zwiększeniu produkcji i poszukiwaniu nowych źródeł gazu, i udało się nam znacząco zwiększyć produkcję krajową". Przypomniał też, że konsekwentnie budowane były interkonektory i gazociąg bałtycki.

- Nie będzie przerw w dostawach gazu do gospodarstw domowych - zapewnił w środę premier Mateusz Morawiecki zapytany o to, czy w Polsce możliwe są przerwy w dostawach gazu, po tym jak Rosja wstrzymała przesył tego surowca do Polski. - W przypadku zasilania gospodarstw domowych nie przewidujemy takich scenariuszy. Zrobimy wszystko, aby przede wszystkim ludzie mogli ogrzewać swoje domy, gotować swoje posiłki. Jeśli chodzi o kolejne stopnie, jak to mówimy w energetyce - zasilania, a tutaj dostępu gazu - to owszem, są różne rezerwowe plany budowane po to, by nie być zaskoczonym, tylko w razie konieczności doprowadzić do ograniczenia w taki sposób, aby gospodarka polska jak najmniej ucierpiała na zmniejszeniu dostaw gazu" - powiedział szef rządu.

