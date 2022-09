Można stracić świadczenie z ZUS. Ważne terminy dla uczniów i studentów

ZUS przypomina o ważnych terminach. Do końca września uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przeciwnym razie stracą świadczenie. Studenci mają czas do końca października - poinformował w komunikacie przekazanym PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Renta rodzinna. ZUS: uczniowie powinni zgłosić się do urzędu

Urząd przypomniał, że renta rodzinna przysługuje dzieciom do 16. roku życia lub 25. roku życia – pod warunkiem, że kontynuują naukę. W związku z tym wymogiem uczniowie powinni zgłosić zaświadczenie o kontynuacji nauki do końca września, a studenci – do końca października. Taki dokument powinna wydać im szkoła lub uczelnia.

„Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty" – ostrzegł ZUS.

Urząd ostrzegł także, że próba oszustwa się nie opłaci. Uczeń lub student, który nie powiadomi ZUS-u, że przestał uczęszczać do szkoły lub na uczelnię, w razie kontroli będzie musiał zwrócić pobrane z ZUS pieniądze z odsetkami.

RadioZET.pl/ZUS