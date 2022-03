NBP pomaga Ukrainie. Wsparcie dla banku centralnego oraz dla uchodźców w Polsce

Narodowy Bank Polski wyciąga pomocną dłoń do Ukrainy. W poniedziałek instytucja opublikowała dwa komunikaty. Pierwszy z nich związany był ze wsparciem dla banku centralnego Ukrainy, a drugi z możliwością wymiany hrywny w Polsce przez uchodźców uciekających przed wojną.

Wojna w Ukrainie spowodowała, że uchodźcy mają problem z wymianą hrywny. Możliwość korzystania z waluty drastycznie się obniżyła, a kantory nie chcą przyjmować pieniędzy, które można wykorzystać jedynie w kraju objętym wojną. Pomocną dłoń wyciąga do nich PKO Bank Polski, ale to nie wszystko. Narodowy Bank Polski poinformował w poniedziałek o udostępnieniu Narodowemu Bankowi Ukrainy linii swapowej na parze dolar - hrywna do kwoty 1 mld dol.

Narodowy Bank Polski podpisał także w piątek umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca będzie mógł wymienić ukraińskie hrywny (do 10 000 UAH) na polskiego złotego. Wymiana będzie możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie, od 25 marca 2022 roku.

Współpraca NBP z Narodowym Bankiem Ukrainy

Przypomnijmy, że 24 lutego, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, NBP udzielił Narodowemu Bankowi Ukrainy swapa walutowego maksymalnie do 4 mld zł. W komunikacie banku centralnego pojawiła się informacja, że po rozmowach ze stroną ukraińską NBP postanowił udzielić stronie ukraińskiej swapa nie w złotym, a w dolarze amerykańskim.

Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności związane z agresją Rosji na Ukrainę, co może mieć negatywny wpływ na stabilność systemu finansowego w Polsce, polski bank centralny udostępnił w poniedziałek Narodowemu Bankowi Ukrainy linię swapową na parze dolar amerykański – hrywna NBP

Linia swapowa na parze walutowej to umowa o wzajemnej wymianie walut między dwoma bankami centralnymi. Na jej podstawie bank centralny może uzyskać środki pieniężne (płynność) w walucie obcej od banku centralnego, który jest emitentem tej waluty.

