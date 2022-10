Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii przyznana. Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond i Philip H. Dybvig zostali wyróżnieni za "badania banków i kryzysów finansowych"

Nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest przyznawana przez Komitet Noblowski. Są to nagrody ufundowane przez Bank Szwedzki. Do 2020 roku przyznano 52 nagrody, którymi wyróżniono 86 laureatów. Najwięcej nagród przyznano w dziedzinie makroekonomii.

fot. Nagroda Nobla z ekonomii

Wybór tegorocznych laureatów koresponduje z ryzykami dla gospodarki światowej w najbliższych kwartałach Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Ben S. Bernanke był prezesem Rezerwy Federalnej w latach 2006-2014, czyli amerykańskiego banku centralnego. - Jego praca naukowa jest skupiona wokół polityki pieniężnej – inflacji i sposobów walki z nią, znaczeniu banków centralnych, a także ryzyku kryzysów i niestabilności finansowej – dodał Klucznik

Douglas Diamond i Philip Dybvig to, jak dodał ekspert PIE, ekonomiści akademiccy. Zostali nagrodzeni za swoją pracę nad kryzysami finansowymi oraz wytłumaczenie procesu paniki bankowej. "To sytuacja, w której klienci banków próbują masowo wycofać swoje oszczędności, doprowadzając tym samym do załamania systemu oraz upadku banku w ramach samospełniającej się przepowiedni” - wyjaśnił.

radioZET.pl/PAP