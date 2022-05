Twórcy Polskiego Ładu nagrodzeni. 1,43 mln zł premii

Polski Ład wywołał po wdrożeniu wiele problemów.. Jarosław Kaczyński dawał do zrozumienia, że opracowaniem przepisów mogli zajmować się dywersanci, którym zależało na niepowodzeniu rządowego projektu. Stanowiskami za niedopatrzenia i błędy zapłacili minister i wiceminister finansów.

Mówiąc o poprawionej wersji przepisów, rząd unika sformułowania „Polski Ład”, zastępujące je słowami „Niskie Podatki”. Poprawiona wersja Polskiego Ładu ma obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Za przepisy, które wywołały tak dużo zamieszania, Ministerstwo Finansów jeszcze w 2021 roku przyznało nagrody wynoszące ponad 1,43 mln zł.

Nagrody za Polski Ład. Ministerstwo Finansów przyznało premie pracownikom

Jak ustalił serwis wyborcza.biz, nagrody za prace nad Polskim Ładem otrzymały 122 osoby zatrudnione w Ministerstwie Finansów, które otrzymały łącznie 146 nagród.

Bonusy wypłacane były w dwóch terminach. Pierwszy z nich wypadł w lipcu 2021, gdy projekt przepisów został opublikowany na stronach rządowych. Druga transza premii trafiła do urzędników w grudniu, bezpośrednio przed wejściem Polskiego Ładu w życie.

Najwyższa nagroda wyniosła 30 800 zł i została przyznana „jednemu z dyrektorów w Ministerstwie Finansów”. Kilku innych dyrektorów w resorcie otrzymało premie przekraczające 25 000 zł. Łącznie nagród wyższych niż 15 000 zł Ministerstwo Finansów przyznał ponad 30.

Pracownicy na niższych stanowiskach otrzymywali niższe premie, wynoszące nawet 1000 zł. Łącznie na 146 nagród przeznaczono według informacji serwisu wyborcza.biz 1,43 mln zł. Średnia premia wyniosła więc niemal 10 000 zł brutto.

W nowej wersji przepisów zlikwidowana ma zostać ulga dla klasy średniej. Zastąpi ją obniżenie stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 17 procent do 12 procent. Wątpliwości co do możliwości dokonania takiej zmiany wskazało biuro legislacyjne Sejmu, wskazując, że zmiany podatkowe w czasie roku fiskalnego mogą być tylko na korzyść obywateli.

RadioZET.pl/wyborcza.biz