Wojna na Ukrainie stała się faktem. - To jedne z najczarniejszych chwil dla Europy od czasów zakończenia II wojny światowej. Mocarstwo atomowe zaatakowało państwo sąsiedzkie i grozi odwetem innym krajom, które mogłyby pośpieszyć na jego ratunek – mówił unijny polityk.

Unia szykuje sankcje gospodarcze wobec Rosji i deklaruje, że na rosyjską agresję zareaguje „w najmocniejszy z możliwych sposobów”. Jakie scenariusze wchodzą w grę?

Unia Europejska szykuje sankcje wobec Rosji

Borrell zapowiedział wyciągnięcie względem Rosji konsekwencji za atak na Ukrainę. Jak mówił „to pogwałcenie nie tylko prawa międzynarodowego, ale i zasad ludzkiego współistnienia”.

Unia Europejska odpowie w najmocniejszy sposób z możliwych. Będą to najcięższe, najsurowsze sankcje, jakie Wspólnota kiedykolwiek nałożyła Josep Borrell

Dyplomata zapewnił, że przedstawiciele unijni są w kontakcie z partnerami, którzy zamierzają wzywać Rosję do zaprzestania ataków.

- To nie jest kwestia bloków państw, to nie jest kwestia dyplomatycznych rozgrywek o władzę. To sprawa życia i śmierci. Chodzi o przyszłość naszej światowej społeczności. Będziemy zjednoczeni z naszymi partnerami transatlantyckimi i wszystkimi narodami europejskimi w obronie tego stanowiska - zadeklarował szef dyplomacji UE.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała, że w czwartek 24 lutego 2022 roku KE przedstawi „olbrzymi pakiet sankcji przeciwko Rosji do przyjęcia przez liderów państw UE”. Wcześniej niemiecki rząd w odwecie zamroził Nord Stream 2, zaś Rosja zagroziła wówczas, że ceny za gaz dla Europejczyków wzrosną.

Sankcje względem rosyjskich banków i oligarchów zapowiedziała także Wielka Brytania.

RadioZET.pl/PAP

