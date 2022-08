Nauczyciel z pensją 7 tys. zł na rękę? „Pomyliłem kwotę brutto z netto”

Pensje nauczycieli od lat są przedmiotem sporu na arenie politycznej. Związkowcy są zdania, że wynagrodzenia rosną znacznie wolniej niż inflacja i zapowiadają strajk nauczycieli. Wiceminister Dariusz Piontkowski stanął w obronie rządu i na antenie radiowej „Jedynki” podał, że nauczyciel dyplomowany zarabia średnio 6,8 tys. zł… netto. Polityk wytłumaczył się z pomyłki.

Nauczyciel z pensją 7 tys. zł? „Omyłkowo powiedziałem, że to kwota netto”

Piontkowski mówił o sytuacji nauczycieli dyplomowanych z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Pensja nauczyciela dyplomowanego w świetle prawa nie może być niższa niż 4,2 tys. zł. Do tej kwoty dochodzą jednak liczne dodatki: stażowy, motywacyjny itd. Stąd też rząd woli posługiwać się terminem przeciętnego wynagrodzenia. Ile zatem zarabia nauczyciel? Na to pytanie odpowiedział Dariusz Piontkowski.

- Jeżeli jest to stopień nauczyciela dyplomowanego, czyli najwyższy stopień awansu zawodowego jego wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to jest przeciętnie około 6800 czy 6900 zł – odpowiedział Piontkowski. Dopytywany, "czy to jest na rękę, czy brutto" powiedział: "to jest oczywiście na rękę, ale to jest łącznie z dodatkami, jeżeli ma wychowawstwo, za staż pracy, jeżeli ma nadgodziny, to jego wynagrodzenie może być zdecydowanie wyższe".

Pomyłka wiceministra wywołała burzę w sieci.- Ja rozumiem, że historyk – bo minister Piontkowski był nauczycielem historii – może mieć problemy z rozróżnieniem kwoty brutto i netto, ale taka konfabulacja nie przystoi wiceministrowi ani nauczycielowi – ocenił na antenie TVN24 prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Wezwany „do tablicy” Piontkowski wytłumaczył się ze swojego błędu.

- Mówiąc w radiu o średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego, omyłkowo wskazałem, że to kwota netto, a nie brutto – przekazał wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. Za przejęzyczenie przeprosił słuchaczy i wszystkich zainteresowanych.

Zarobki nauczycieli. Ile naprawdę zarabia się w szkołach? [TABELA]

Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel dyplomowany Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 3079 zł brutto 3167 zł brutto 3597 zł brutto 4224 zł brutto Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie 3010 zł brutto 3079 zł brutto 3134 zł brutto 3678 zł brutto

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. (poz. 1057) - wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązująca w dniu 25.08.22.

RadioZET.pl/PAP