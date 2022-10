Wojna w Ukrainie przyczyniła się do rekordowego wzrostu inflacji, której siłą napędową są ceny energii. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, ceny nośników energii we wrześniu rok do roku skoczyły o ponad 40 proc. Drożeje zarówno prąd, jak i gaz, opał i drewno. Jak inflacja przełoży się na roczne koszty ogrzewania?

Koszty ogrzewania uderzą po kieszeni Polaków. Nawet 15 tys. zł

Ile więcej będzie kosztować zima i kogo na nią stać? – pytają analitycy portalu Rankomat.pl. Eksperci powołali się na dane GUS, z których wynika, że nośniki energii ogółem podrożały o ponad 44 proc. Rekordzistą jest opał, w przypadku którego ceny wzrosły o 172 proc. Gaz i energia cieplna podrożały odpowiednio o 35 i 21 proc. Prąd odnotował podwyżkę rzędu 5 proc. w skali roku.

„Koszty ogrzewania na poziomie nawet 15 000 zł rocznie są już całkiem realne” – czytamy w komentarzu ekspertów. Analitycy przeanalizowali, kto i ile zapłaci za ogrzewanie w tym sezonie. Oto prawdopodobne kwoty, które możemy odnotować po zsumowaniu rachunków.

Jak czytamy w analizie, dane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wskazują, że węgiel, gaz i prąd to trzy najbardziej popularne źródła ciepła w polskich domach. Polacy najczęściej wykorzystują do ogrzewania kotły na paliwo stałe, węgiel i drewno. Niemal co czwarty mieszkaniec wykorzystuje do ogrzewania gaz, zaś 12 proc. Polaków wskazało na ogrzewanie elektryczne.

Analitycy wzięli pod uwagę rodzaj paliwa, stawki za III kwartał bieżącego roku i na tej podstawie oszacowali roczne koszty ogrzewania dla statystycznej 4-osobowej rodziny zamieszkującej nieruchomość o powierzchni 150 m2. Najwięcej zapłacą ci, którzy palą węglem.

fot. Rankomat.pl

Węgiel należy do najszybciej drożejących towarów, których dostępność w dodatku spada. Ceny rozpoczynają się od 1,5 tys. zł, a kończą nawet na 4 tys. zł za tonę surowca. Ci, którzy wcześniej wyposażyli domy w pompy ciepła, nie zbankrutują tej zimy. Jak czytamy w analizie Rankomat.pl, w zależności od rodzaju wybranego urządzenia, roczny koszt ogrzewania nieruchomości waha się pomiędzy 2,4 a 4 tys. zł. Żeby jednak cieszyć się relatywnie niskimi rachunkami, najpierw trzeba zainwestować: pompa ciepła wraz z instalacją to koszt od 30 do 50 tys. zł.

Analitycy wskazali ponadto, że rosnące koszty energii zmuszą Polaków do zaciągnięcia długu. 22 proc. ankietowanych Polaków rozważa finansowanie ogrzewania zimą przy pomocy kredytu.

- Pomimo rządowych programów wsparcia, pod postacią zamrożenia cen energii elektrycznej czy dofinansowania zakupu węgla, wzrost kosztów ogrzewania już jest głęboko odczuwalny. Dotychczasowe podwyżki oraz prognozy dalszego wzrostu cen energii i opału mogą wpłynąć na zwiększenie potrzeb kredytowania bieżących wydatków gospodarstw domowych. Korzystanie z oszczędności lub poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania może okazać się koniecznością – podsumowała Izabela Stachura – Adamczyk, ekspert ds. produktów finansowych rankomat.pl.

RadioZET.pl/Rankomat.pl