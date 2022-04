Netflix ma sposób na dzielących się kontem. Testy już trwają

Po raz pierwszy od dekady liczba płacących użytkowników Netfliksa spadła, przez co akcje serwisu VoD potaniały. Bez płacenia pełnego abonamentu filmy i seriale ogląda na platformie 100 mln osób. Skłonienie ich do opłacania subskrypcji oznaczałoby znaczny wzrost przychodów. Netflix testuje już sposób, który może wykorzystać do zwiększenia zarobków.

Netflix poinformował, że liczba aktywnych użytkowników spadła w pierwszym kwartale o 200 000 osób. To przede wszystkim efekt wyjścia z serwisu z Rosji, gdzie platforma miała 700 000 subskrybentów. Gdyby nie wojna w Ukrainie, liczba użytkowników wzrosłaby więc o 500 000. Rynek spodziewał się jednak zwiększenia bazy płacących klientów o 2,5 mln.

Aktywnych subskrypcji Netflix ma obecnie 221,6 mln. Równocześnie jednak 100 mln osób ogląda treści dzięki dzieleniu się kontem ze znajomymi. Serwis przymykał do tej pory na to oko, gorsze od spodziewanych wyniki mogą jednak skłonić go do zajęcia się sprawą. Rozwiązania, które mają skłonić użytkowników do płacenia, testowane są już w Chile, Kostaryce i Peru.

Netflix ma za mało płacących użytkowników. 100 mln osób ogląda go „na gapę”

Wyższe plany subskrypcyjne Netfliksa pozwalają na oglądanie treści na kilku urządzeniach równocześnie. W regulaminowej teorii możliwość ta jest ograniczona do osób z tego samego gospodarstwa domowego. W praktyce jednak konta dzielone są przez znajomych mieszkających nawet w innych miastach.

Netflix zdaje sobie z tego sprawę – z jego statystyk wynika, że konta współdzieli około 100 mln użytkowników. Serwis przyjął pragmatyczne podejście: oglądający często dzielą między sobą kwotę abonamentu, która dla pojedynczej osoby mogłaby okazać się zbyt wysoka. Serwis straciłby wtedy klienta, woli więc przymykać oko na nieregulaminowe dzielenie się kontami.

Reakcja giełdy na informacje o spadku liczby płacących klientów może jednak skłonić platformę do zrewidowania tego podejścia. Prezes Netfliksa Reed Hastings stwierdził, że współdzielenie kont nie było problemem, gdy liczba płacących użytkowników systematycznie rosła. Teraz może się to jednak zmienić.

Pomysł jest prosty: wprowadzenie nowego abonamentu, który będzie umożliwiał dzielenie się dostępem do konta za dodatkową opłatą. W Chile, Kostaryce i Peru, gdzie nowy system jest już testowany, za dodatkowe 12 zł można dodać do konta maksymalnie dwie osoby spoza gospodarstwa domowego.

Netflix prowadził już w Polsce akcję weryfikowania dostępu do konta – przed zalogowaniem się trzeba było podać numer telefonu lub adres e-mail przypisany do subskrypcji. Być może połączenie tych dwóch rozwiązań ma pomóc w przekonaniu współdzielących konta do poniesienia dodatkowej opłaty za dostęp do filmów i seriali.

