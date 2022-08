Nie tak łatwo kupić węgiel w sieci. Sprawdzamy, jak to zrobić w sklepie PGG

Węgiel stał się towarem deficytowym. Jego ceny skoczyły, a dostępność spadła. Sytuację dodatkowo wykorzystują oszuści, którzy podszywają się pod spółki oferujące surowiec, wyłudzając pieniądze od Polaków. W jaki sposób bezpiecznie nabyć węgiel? Sprawdziliśmy, jak to działa w sklepie Polskiej Grupy Górniczej.

Gdzie kupić węgiel? PGG ma sklep internetowy

PGG sprzedaje węgiel przez internet. Sklep internetowy spółki przez ostatnie dni nie działał prawidłowo. Klienci skazani byli na częste przerwy techniczne związane z przeciążeniem serwerów. Rosnący popyt na stale drożejący surowiec sprawił także, że nie zawsze transakcję udawało się sfinalizować. Zanim klient opłacił zamówienie, produkt zdążył niejednokrotnie się wyprzedać. Takich sytuacji – zgodnie z zapowiedzią spółki – już nie będzie.

„Polska Grupa Górnicza poprawiła funkcjonalność swojego sklepu internetowego dla odbiorców indywidualnych: dodanie produktu do koszyka gwarantuje teraz jego zakup” – czytamy w komunikacie.

- Dzięki nowej funkcji, zwiększyła się możliwość dokonania transakcji i skrócił czas zakupów. Wprowadzenie nowych rozwiązań to odpowiedź spółki na sygnały płynące z rynku – mówił rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Od marca obowiązuje jednak limit na zakupy. Każdy klient może kupić jednorazowo maksymalnie 5 ton węgla. Co więcej, sprzedaż odbywa się jedynie we wtorki i czwartki – wtedy towar trafia do asortymentu i pozostaje w sprzedaży do wyczerpania zapasów. PGG nie przyjmuje zamówień mailowych i telefonicznych. Dostępny jest jedynie zakup w sklepie internetowym. Cena transportu wyliczana jest w trakcie procesu składania zamówienia, które należy opłacić w sklepie internetowym. Nie ma możliwości zapłaty po przyjeździe kuriera z węglem.

Ile kosztuje węgiel z PGG?

We wtorek PGG poinformowała o podwyżkach cen, które opisała jako „ujednolicenie stawek”. Za węgiel należy zapłacić co najmniej o 20 proc. więcej. Jak wskazano, do tej pory te same sortymenty węgla opałowego miały w poszczególnych kopalniach różne ceny. Po zmianie średnia cena węgla opałowego w PGG ma wynosić ok. 1,2 tys. zł za tonę (w porównaniu do około 1 tys. zł dotychczas).

PGG podsumowało, że od początku roku do środy 17 sierpnia za pośrednictwem e-sklepu do gospodarstw domowych trafiło dotąd ponad 750 tys. ton węgla w cenie producenta.

RadioZET.pl/PAP