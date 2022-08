Nie tylko cukier i ocet. Kolejnego produktu może wkrótce brakować

Szykuje się kolejny kryzys żywnościowy? Tak twierdzą eksperci, zwracając uwagę na susze i nierównomierne opady deszczu, a co za tym idzie słabsze niż w ostatnich latach zbiory ryżu w Indiach. Spekuluje się, że ten największy na świecie eksporter ryżu może wkrótce - by ratować sytuację w kraju - podnieść ceny dla kontrahentów zagranicznych. Może to poskutkować niedoborem tego produktu.