Nie tylko wakacje kredytowe. Rząd dorzuci nawet 2 tys. zł do raty

Ustawa o pomocy kredytobiorcom ostatecznie zatwierdzona. Wsparcie to obejmuje nie tylko wakacje kredytowe, lecz także dopłaty do kredytu.

Wakacje kredytowe przyjęte. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu kredytobiorców, której celem jest pomoc tym, którzy ucierpieli przez rosnącą inflację i cykl podwyżek stóp procentowych. Kredytobiorcy spłacają coraz to wyższe raty kredytu, ale już od sierpnia będą mogli ubiegać się o pomoc.

Wakacje kredytowe to nie wszystko. Będą dopłaty do rat

- Ustawa ws. wsparcia kredytobiorców to nie tylko wakacje kredytowe. Będzie można uzyskać też dopłatę do rat kredytów nawet przez dwa lata i do 2 tys. zł miesięcznie – podkreślił w rozmowie z PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Z tych dopłat nawet 24 tys. zł może być umorzone. To instrument dla osób w najtrudniejszej sytuacji, którym po odliczeniu raty pozostaje mniej niż 1552 zł lub 1200 zł na osobę Waldemar Buda

Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa wprowadza lub rozszerza następujące elementy wsparcia dla kredytobiorców:

Wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w polskiej walucie łącznie przez 8 miesięcy: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale tego roku i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów przyszłego roku.

Dopłaty z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) . Wsparcie przeznaczone dla kredytobiorców ze statusem bezrobotnego lub z problemami w spłacie zadłużenia. Warunkiem jest wówczas, by miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczały 50 proc. miesięcznych dochodów. Są także progi dochodowe. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie powinien przekraczać określonej kwoty – w 2022 r.

1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym

1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioskodawca, by uzyskać pomoc, musi spełnić, chociażby jeden z trzech warunków. Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł.

Od stycznia 2023 r. zniknie stawka WIBOR przy oprocentowaniu kredytów hipotecznych mieszkaniowych, co – zgodnie z deklaracją rządu -łącznie obniży raty kredytów o około 1 mld zł.

RadioZET.pl/PAP/gov.pl