Niemcy przejęli kontrolę nad spółką Gazpromu. Wcześniej opuścili ją Rosjanie

- Rząd robi to, co konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw w Niemczech – powiedział w poniedziałek Habeck. Dodał, że agencja Bundesnetzagentur (niemiecki regulator rynku energetycznego) zostanie powiernikiem Gazpromu Germania do 30 września tego roku.

W piątek państwowa spółka Gazprom oddziela się od swojej niemieckiej spółki zależnej Gazprom Germania. Jakie konsekwencje będzie to miało dla dostaw gazu w Niemczech, pozostaje otwarte. Według Federalnej agencji ds. sieci, dostawy gazu w RFN były w piątek stabilne.

Niemcy przejmują kontrole nad miejscową spółką Gazpromu

"Dnia 31 marca Grupa Gazprom zakończyła swój udział w niemieckim przedsiębiorstwie Gazprom Germania GmbH i wszystkich jego aktywów, w tym Gazprom Marketing & Trading Ltd." - poinformował rosyjski koncern na swoim kanale Telegram. Więcej szczegółów nie podano.

Można jedynie spekulować na temat strategii stojącej za zbyciem Gazprom Germania, powiedział agencji dpa ekspert rynku gazu Fabian Huneke z firmy doradczej Energy Brainpool. - Fizyczne aktywa (magazyny gazu, gazociągi - rec.), które zostaną utracone wraz ze zbyciem Gazprom Germania, z rosyjskiego punktu widzenia mogą być poświęceniem pionka w renegocjacji kontraktów na dostawy gazu - mówił Huneke.

Gazprom Germania posiada dużą część kontraktów importowych poprzez swoje dwie spółki zależne Wingas i WIEH. Istniejące kontrakty importowe nadal wiążą Gazprom Export co do waluty, ceny i ilości. W czwartek niemiecki dziennik "Handelsblatt" poinformował, że niemieckie ministerstwo gospodarki rozważa wywłaszczenie jednostek Gazpromu i Rosnieftu w tym kraju w związku z obawami o bezpieczeństwo dostaw energii.

Robert Habeck w niedzielnym wywiadzie dla telewizji ZDF podkreślił, że Niemcy pracują nad dywersyfikacją źródeł ropy i gazu, ale nie stanie się to od razu.

RadioZET.pl/PAP/DW.com/AFP