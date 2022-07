Niemiecki bank „rozważy kroki prawne” przeciw Polsce. Chodzi o wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe niebawem staną się faktem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę. Sektor bankowy zaś nie szczędzi słów krytyki. Jak zauważa, dla banków takie wakacje to wydatek rzędu 20 mld złotych, który dodatkowo jest czynnikiem proinflacyjnym.

„Możliwe kroki prawne”. Wakacje kredytowe w ogniu krytyki

Wakacje kredytowe polegają na możliwości zawieszenia spłaty rat przez kredytobiorców łącznie na 8 miesięcy (4 miesiące w bieżącym roku, 4 w przyszłym). Commerzbank, czyli większościowy akcjonariusz mBanku, odniósł się do rządowego pomysłu w najnowszym komunikacie. Jak czytamy, spółka „rozważy podjęcie kroków prawnych w związku z programem wakacji kredytowych, który przysługuje wszystkim kredytobiorcom niezależnie od ich sytuacji finansowej”.

mBank podał wcześniej, że szacuje negatywny wpływ wakacji kredytowych na wynik brutto w III kwartale w przedziale 1-1,4 mld zł. Bank spodziewa się, że wynik netto grupy w tym okresie będzie ujemny. Bank podał także, że przedział szacunku negatywnego wpływu wakacji kredytowych jest oparty na szacowanej partycypacji pomiędzy 60 proc. a 80 proc. obecnie zakładanych uprawnionych kredytobiorców.

Związek Banków Polskich już wcześniej negatywnie ocenił pomysł wprowadzenia powszechnych wakacji kredytowych. „To działanie w kontrze do antyinflacyjnych działań Rady Polityki Pieniężnej, która podnosi stopy, by ograniczyć ilość pieniądza w gospodarce” – podał ZBP.

Zgodnie z zapowiedzią rządu, już w sierpniu kredytobiorcy będą mogli składać wnioski o zawieszenie spłaty rat. Wakacje kredytowe będą przysługiwać kredytobiorcy w stosunku do tylko jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Będzie można z nich skorzystać, jeśli umowa kredytowa została podpisana przed 1 lipca 2022 roku.

RadioZET.pl/PAP