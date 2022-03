Nieruchomości w czasie wojny. Zmiany na rynku najmu w Polsce

Oferta mieszkań na wynajem stopniała o 20‒30 proc. w tydzień po agresji Rosji na Ukrainę. - Aktualnie obserwujemy rosnące zainteresowanie najmem. Z jednej strony jest to spowodowane drożejącymi kredytami, a z drugiej – napływem obywateli Ukrainy, którzy obecnie raczej szukają rozwiązań przejściowych – powiedziała w rozmowie z DGP Katarzyna Przybylska z fundacji Habitat for Humanity Poland.

Wojna w Ukrainie wpływa nie tylko na sytuację militarną i gospodarczą zaangażowanych krajów, ale również na polski rynek nieruchomości. Już ponad milion uchodźców przekroczyło polską granicę od początku wojny. Dla jednych nasz kraj jest przystankiem, dla innych miejscem stałego pobytu, co odczuł już rynek nieruchomości. Mieszkania na wynajem błyskawicznie znikają z ofert.

Równocześnie nieruchomości drożeją od kilku lat. Wzrosty cen odnotowywane są w Polsce czasem z miesiąca na miesiąc, bez względu na sytuację w Ukrainie. Za lokale mieszkalne płacimy już nawet dwukrotnie więcej niż 5 lat temu – wyliczają eksperci z HRE Investments. Prognozy cen mieszkań na 2022 rok już wcześniej nie były optymistyczne.

Zmiany na rynku najmu. Mieszkania drożeją lub oddawane są uchodźcom

„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę odczuwa także nasz rynek nieruchomości. Według ekspertów wyraźnie widać, że wiele Ukrainek i Ukraińców już dziś poszukuje mieszkań do długoterminowego wynajęcia.

Znikają mieszkania z rynku najmu. Uchodźcom pomagają w znalezieniu lokum migranci, którzy przyjechali do nas wcześniej. Część osób, które przybyły do Polski, jest w stanie wynajmować lokal samodzielnie. Część mieszkań znika też z rynku dlatego, że ich właściciele udostępniają je uchodźcom nieodpłatnie Kazimierz Kirejczyk, firma doradcza JLL

Katarzyna Przybylska z fundacji Habitat for Humanity Poland potwierdziła rosnące zainteresowanie najmem. - Z jednej strony jest to spowodowane drożejącymi kredytami, a z drugiej – napływem obywateli Ukrainy, którzy obecnie raczej szukają rozwiązań przejściowych – mówi ekspertka.

Eksperci podkreślają swoje poparcie dla wszelkiej pomocy udzielanej uchodźcom. Wskazują również ogromną skalę nieodpłatnego udostępniania mieszkań lub pokoi obywatelom Ukrainy. Reprezentantka fundacji Habitat for Humanity Poland: - to niezwykłe, jak wiele osób otrzymuje wsparcie mieszkaniowe dzięki życzliwości Polaków. W dalszej perspektywie może to przyczynić się do rozwoju najmu społecznego w Polsce - dodała Katarzyna Przybylska.

RadioZET.pl/PAP/Krzysztof Kowalczyk/DGP