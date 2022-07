„Niskie podatki” a wysokość emerytur. Co zmieniło się 1 lipca 2022 roku?

„Niskie podatki” to inaczej korekta Polskiego Ładu. Usunięto tzw. ulgę dla klasy średniej, ale za to PIT w pierwszym progu obniżono do 12 proc. Jak na tym wyjdą seniorzy? Mamy wyliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Emerytury od 1 lipca. Co zmieniło się w podatkach?

Nawet 3,1 mln osób ma zyskać na reformie, która weszła w życie 1 lipca 2022 roku – wylicza ZUS.

- Wynika to z faktu, iż stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli tzw. PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej zostanie obniżona z 17 do 12 proc. i będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia tego roku – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Z szacunków Zakładu wynika, że roczna przeciętna korzyść zyskujących ma wynieść rocznie około 726 zł. Co istotne, emeryci ze świadczeniem do wysokości 2,5 tys. zł, nadal są zwolnieni z PIT. Kwota wolna nie uległa zmianie i nadal wynosi 30 tys. zł.

- Te osoby, które dostają od nas emeryturę między 2,5 a 9,3 tys. złotych otrzymają w lipcu wypłatę na rękę wyższą o kilkadziesiąt złotych niż w czerwcu – dodaje Kowalska-Matis.

Według rzeczniczki, jeśli ktoś dostaje emeryturę w kwocie 3000 zł, zyska 25 zł. Osoby z wypłatami w wysokości 4500 zł otrzymają wyższą wypłatę w lipcu o mniej więcej 100 zł.

Najwięcej zyskają ci seniorzy, którym miesięcznie ZUS przelewa około 4920 zł. W lipcu mogą liczyć na to, że na swoim koncie zobaczą ok. 121 zł. Iwona Kowalska-Matis

Według wyliczeń ZUS, osoba ze świadczeniem 3000 zł miesięcznie zapłaci o 2095 zł mniej podatku za cały bieżący rok. Z kolei osoba otrzymująca emeryturę lub rentę w wysokości miesięcznej 4500 zł może liczyć na niższy podatek o 1606 zł.

RadioZET.pl/ZUS