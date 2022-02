Nowa ulga na sport, kulturę i naukę. Rząd wesprze „działalność społecznie pożyteczną”

Polski Ład da firmom nowe możliwości odliczenia od podatku kosztów uzyskania przychodów. Będzie to aż 50 proc. z działalności uznanej za społecznie pożyteczną. Równocześnie wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk zapowiedział, że apele o wycofanie Polskiego Ładu do czasu jego naprawienia nie zostaną spełnione, gdyż „zmiany w trakcie roku podatkowego mogą być wykonywane tylko na korzyść podatnika”.

Przypomnijmy, że podatkowa część Polskiego Ładu weszła w życie wraz z początkiem 2022 roku. Główne zmiany dotyczą podniesienia kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Usunięta została ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, która wynosi 9 proc. Rekompensatą ma być tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 12 800 zł.

Polski Ład. Ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów poinformowało w komunikacie, że przedsiębiorcy w ramach ulgi sponsoringowej w Polskim Ładzie będą mogli odliczać od podatku dodatkowe 50 proc. kosztów uzyskania przychodów z "działalności społecznie pożytecznej" związanej np. z finansowaniem zawodów sportowych.

Resort finansów tłumaczy, że jest to zachęta podatkowa dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę, a przez to "rozwój lokalnych społeczności", a także angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR).

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Suma odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym: z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT; z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT Ministerstwo Finansów

Do kogo skierowana jest ulga sponsoringowa? Urzędnicy adresują ją do przedsiębiorców – podatników PIT, osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, a także do podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. "Z preferencyjnego rozwiązania będą mogły zatem skorzystać różne grupy firm np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą czy też spółki osobowe" – tłumaczy resort finansów.

Co to oznacza w praktyce? Ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150 proc. poniesionych kosztów: 100 proc. jako koszt uzyskania przychodów, 50 proc. jako odliczenie w ramach ulgi. Przykładowo przedsiębiorca, który wyda 30 tysięcy złotych na sfinansowanie zawodów sportowych w zamian za usługi reklamowe, pełną kwotę rozliczy w kosztach uzyskania przychodów, a dodatkowo 15 tys. zł odliczy od podstawy opodatkowania w ramach ulgi.

RadioZET.pl/PAP/MagdalenaJarco