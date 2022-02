Rząd wprowadził nową ulgę w PIT. Za darowiznę na spółkę Skarbu Państwa

Polski Ład zabrał Polakom wiele ulg podatkowych. Nie oznacza to jednak, że rząd nie wprowadza nowych. Głośno było już o programie „pałacyk plus”, pozwalającym odliczyć od podatku miliony. Teraz światło dziennie ujrzał nowy pomysł: ulga PIT za darowiznę na spółkę mającą przygotować i zrealizować odbudowę Pałacu Saskiego.

PIT za 2021 to ostatnia szansa na skorzystanie z wielu ulg. Bardzo ważne jest także wsparcie, jakiego za pomocą oddania 1 procent podatku można udzieli organizacjom pożytku publicznego. Polski Ład obniży ich przychody, a po interwencjach aktywistów i dziennikarzy rząd zadeklarował, że będzie wypłacał wyrównanie do poziomu przychodów z rozliczanego właśnie PIT. To dzięki takim darowiznom Fundacja Radia ZET będzie mogła dalej pomagać chorym dzieciom – warto więc uwzględnić ją w zeznaniu.

Stare ulgi odchodzą i zastępowane są nowymi. Każdy podatnik, który kupi sobie i wyremontuje pałacyk, będzie mógł bez limitu odliczyć sobie przeznaczone na to fundusze od podatku. Rząd przygotował także coś dla osób, które zechcą przekazać pieniądze na działalność spółki mającej odbudować Pałac Saski w Warszawie. Wygląda na to, że w budżecie nie znajdzie się 2,4 mld zł na wypłaty dla członków zarządu oraz zapłatę za wykonanie robót dla wykonawców wskazywanych poza procedurą przetargową.

Ulga na Pałac Saski. Darowiznę na spółkę można odliczyć od PIT

2,4 mld zł. Tyle kosztować ma projekt odbudowy warszawskiego Pałacu Saskiego, który został oficjalnie przedstawiony przez PiS. Decyzja już zapadła, wyznaczono już nawet zarobki członków zarządu spółki celowej, ale wszystko wskazuje na to, że w budżecie pieniędzy jednak nie będzie. Dlatego postanowiono pozyskać fundusze od Polaków.

„Gazeta Wyborcza” doniosła o nowej uldze, z jakiej można będzie skorzystać w Polskim Ładzie: odpisania od podatku darowizny na spółkę Skarbu Państwa, która ma zająć się „przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie”. Łączna wartość darowizn nie może przekroczyć 6 procent wartości dochodu podatnika.

Sejm przyjął w 2021 roku przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP specustawę, która stwierdza, że odtworzenie zabudowy będzie inwestycją celu publicznego i w latach 2021 – 2030 pochłonie około 2,4 mld zł. Prawo wywołało kontrowersje, gdyż zlecenia na odbudowę i przeprowadzenie prac ma być zlecane bez przetargów, na podstawie decyzji wydawanej przez zarząd spółki celowej.

W specustawie przewidziano, że wynagrodzenie członka zarządu spółki powołanej do przygotowania i przeprowadzenia odbudowy „nie może przekroczyć pięciokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”. W 2022 roku oznacza to pobieranie 28 275 zł miesięcznie, oczywiście plus dodatki i nagrody.

W specustawie zastrzeżono ponadto, że odbudowa gmachów ma być wyjęta spod nadzoru służb konserwatora zabytków i przepisów prawa budowlanego. Inwestycja wzbudza ogromne kontrowersje wśród historyków i polityków – nie tylko ze względu na wysokie koszta, lecz także na decyzję o odtworzeniu Pałacu Saskiego z czasów, gdy służył on rosyjskim zaborcom.

Pod hasłami kontynuacji czy dopełnienia dzieła powojennej odbudowy zagrożone zostały fundamentalne wartości unikatowego dziedzictwa miejsca, symboliczne oraz przestrzenne, na czele z jednym z najcenniejszych pomników w kraju – Grobem Nieznanego Żołnierza. Zaś autorytarne metody wykorzystywane do osiągnięcia tego celu urągają podstawowym zasadom demokracji i praworządności. list otwarty przeciwników inwestycji

Pod listem otwartym przeciwko inwestycji podpisało się około 70 historyków sztuki, kulturoznawców, architektów, artystów, pisarzy i działaczy społecznych.

Według projektu, odtworzony Pałac Brühla ma stać się siedzibą Senatu, kamienice służyć Urzędowi Wojewódzkiemu, a Pałac Saski „innym podmiotom prowadzącym działalność kulturalną, edukacyjną lub społecznie użyteczną”. Konkretnych podmiotów nie wskazano.

RadioZET.pl/Gazeta Wyborcza