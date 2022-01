Nowa ustawa o sprawdzaniu szczepień już w Sejmie. Tajemnicza nocna zmiana

Zaledwie dzień po spotkaniu rządu z opozycją do Sejmu trafił nowy projekt ustawy o szczególnych zasadach ochrony życia obywateli w okresie pandemii. Jej wcześniejsza wersja miała dać pracodawcom możliwość sprawdzania zaszczepienia zatrudnionych. Co zmieniono w niej w nocy, żeby poparła ją opozycja – na razie nie wiadomo.

Obostrzenia mające ograniczyć transmisję koronawirusa i obniżyć liczbę wykrywanych dziennie zachorowań na COVID-19 nie są w stanie powstrzymać wariantu Omikron. W środę 26 stycznia 2022 odnotowano nowy rekord zarażeń w Polsce. Tak źle jeszcze nie było.

Pracodawcy od miesięcy domagali się od rządu ustanowienia przepisów dających im możliwość weryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony, ma status ozdrowieńca bądź legitymuje się ważnym negatywnym testem na obecność koronawirusa. W obozie rządzącym takie rozwiązanie budziło jednak „gorące polityczne emocje” – grupa przeciwników szczepień jasno zadeklarowała, że zagłosuje przeciwko. W obliczu dramatycznego wzrostu liczby zachorowań rząd postanowił więc sięgnąć po pomoc opozycji. Nowa ustawa, napisana w nocy z wtorku na środę 25/26 stycznia 2022, ma być według marszałek Witek uchwalona „tak szybko, jak to tylko możliwe”.

Nowa ustawa o walce z COVID-19. Nocna zmiana proponowanych przepisów

Liczba wyrywanych przypadków COVID-19 rośnie z dnia na dzień: w środę 26 stycznia 2022 pojawiło się 10 000 chorych więcej, niż dzień wcześniej. Tak dynamiczny przyrost, który może doprowadzić do wykrywania nawet 140 000 nowych zarażeń, zmusił rząd do sięgnięcia po odkładane do tej pory sposoby walki z pandemią. I poproszenia po pomoc opozycji, gdyż frakcja PiS przeciwna szczepieniom i „segregacji sanitarnej” zapowiadała brak poparcia dla ustawy umożliwiającej sprawdzanie przez przedsiębiorców certyfikatów covidowych pracowników.

Wpłynięcie nowego projektu ustawy o szczególnych zasadach ochrony życia obywateli w okresie pandemii, zawierającej rozwiązania wskazane przez opozycję, potwierdziła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Postaramy się na tym posiedzeniu tak szybko, jak to jest możliwe ten projekt przeprocedować i uchwalić. Elżbieta Witek

Wcześniejszą ustawę w wersji przygotowanej przez rząd zamrożono, pojawił się za to projekt poselski, firmowany przez parlamentarzystę PiS Czesława Hoca. Te przepisy także utknęły: rząd nie chciał ryzykować głosowania, nie będąc pewnym dysponowania większością. W końcu zdecydował porozumieć się z partiami opozycyjnymi. W nocy dopisał do przepisów zaproponowane mu rozwiązania, tak by już następnego dnia Sejm mógł zająć się głosowaniem.

W dotychczasowym projekcie ustawy zapisano, że pracodawca będzie mógł wymagać od zatrudnionych informacji o dokonaniu zaszczepienia, uzyskania statusu ozdrowieńca lub okazania nie starszego niż 48 godzin negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Osoby, które się nie zaszczepiły, nie zdobyły odporności przez przechorowanie i nie miały ważnego negatywnego testu mogłyby zostać przeniesione na inne stanowiska pracy, na których kontakty z innymi pracownikami są mocno ograniczone.

Takie osoby zachowałyby wynagrodzenie w niezmienionej wysokości. W pierwotnej wersji przepisów istniała także możliwość wysyłania niezaszczepionych na bezpłatne urlopy. Treść nowego projektu ustawy o szczególnych zasadach ochrony życia obywateli w okresie pandemii nie została jeszcze upubliczniona nie wiadomo więc jakie zmiany wprowadził w niej w nocy rząd.

RadioZET.pl/Onet.pl