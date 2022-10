Wiceminister finansów Artur Soboń zasugerował, że w programie 500 plus mógłby być wprowadzony próg dochodowy. Co na to premier Mateusz Morawiecki? Padła jasna deklaracja.

500 plus do zmiany przed wyborami w 2023 roku? Wiceminister Artur Soboń w rozmowie z portalem gazeta.pl pytany o próg dochodowy w 500 plus odparł, że „taki próg mógłby się pojawić”. Taka modyfikacja zmniejszyłaby wydatki budżetowe, które z tytułu 500 plus pochłaniają co roku 40 mld zł, i sprawiłaby ponadto, że pomoc kierowana byłaby jedynie do najbardziej potrzebujących. Co na to szef rządu?

Próg dochodowy w 500 plus. Stanowisko premiera Morawieckiego

O słowa Artura Sobonia w radiowej „Trójce” pytany był szef rządu Mateusz Morawiecki. Premier zadeklarował, że program 500 plus będzie kontynuowany w obecnym kształcie, natomiast polityka PiS zakłada "obudowywanie tego programu kolejnymi programami społecznymi, społeczno-demograficznymi, jak na przykład Rodzinny Kapitał Opiekuńczy albo program budowy bardzo szybkiej rozbudowy miejsc w żłobkach".

Niewykluczone zatem, że obok Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, wypłacanego rodzicom najmłodszych dzieci maksymalnie przez dwa lata, czy też obok programu Maluch Plus, pojawią się nowe projekty i nowe świadczenia.

RadioZET.pl/PAP