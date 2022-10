Nowe 500 plus? Terlecki: będziemy mogli zaproponować coś efektownego wyborcom

500 plus pomogło zdobyć PiS pełnię władzy – z analiz przeprowadzonych przez politologów wynika, że gdyby nie świadczenie, partia zdobyłaby mniej głosów podczas wyborów i nie mogła stworzyć samodzielnego rządu w ramach Zjednoczonej Prawicy. Podobny efekt może mieć wprowadzenie 14. emerytury – a prezydent Duda mówił już nawet o potencjalnym szykowaniu „piętnastki”.

Ryszard Terlecki w rozmowie z portalem i.pl przyznał, że obóz rządzący szykuje coś specjalnego dla wyborców na 2023 rok, gdyż „musi te wybory wygrać”. Szczegółów wicemarszałek nie chciał zdradzić, wyjaśnił tylko, że nowe rozwiązanie „na pewno się pojawi”.

Nowe 500 plus lub 13. emerytura. PiS szykuje świadczenie dla wyborców

Wicemarszałek Sejmu został zapytany, czy PiS przygotowując się do startu w przyszłorocznych wyborach zamierza wprowadzić „coś na miarę 500 plus lub 13. emerytury". Odpowiedź była jasna: należy spodziewać się uruchomienia kolejnego świadczenia.

- Musimy te wybory wygrać. Jesteśmy przekonani, że je wygramy. Elementem przekonania jest także to, że będziemy mogli zaproponować coś efektownego naszym wyborcom i z pewnością tak będzie. Szczegółów nie mogę jeszcze zdradzać – stwierdził Terlecki.

Pewne jest, że w 2023 roku wróci 14. emerytura – deklarację o wypłacie świadczenia składali już premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Rekordowo wysoka – z powodu także rekordowej inflacji – ma być waloryzacja świadczeń dla seniorów, która na dodatek ma być przeprowadzona z gwarancją kwoty minimalnej, o jaką wzrosnąć mają emerytury i renty.

Mniej powodów do zadowolenia mają – przynajmniej do tej pory – rodzice. Jarosław Kaczyński wprost stwierdził, że podwyższenie 500 plus wiązałoby się ze wzrostem inflacji, na co nie można pozwolić. Gdyby świadczenie było waloryzowane na takich samych warunkach jak emerytury, to w 2023 roku wynosiłoby już 700 zł.

RadioZET.pl/TVN24 Biznes/i.pl