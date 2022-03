Polski rząd przygotował dodatkowe finansowe wsparcie dla ofiar wojny. Fundusze trafią bezpośrednio do Ukraińców, którzy przybyli do naszego kraju. Każdy z nich otrzyma taką samą kwotę.

Wojna w Ukrainie każdego dnia generuje olbrzymie straty nie tylko dla ukraińskiej gospodarki, ale również dla rosyjskiego agresora. Objawia się to w formie międzynarodowych sankcji nakładanych przez kraje przeciwne wojnie. Rosyjski rząd w odwecie opublikował listę wrogich państw i terytoriów. Wśród nich znalazła się Polska (jako członek Unii Europejskiej), Stany Zjednoczone, ale również Mikronezja, San Marino czy Monako.



Polska wspiera uchodźców z Ukrainy. Podczas konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej przekazała, że "polityka prorodzinna naszego państwa jest przede wszystkim nastawiona na inwestowanie w rodzinę, pomoc rodzinie". Zaznaczyła, że obywatele Ukrainy będą tak samo traktowani jak obywatele Polski.

Wojna w Ukrainie. 300 zł wsparcia dla każdego uchodźcy uciekającego do Polski

Poza olbrzymim indywidualnym wsparciem, które Polacy okazują osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, uchodźcy mogą również liczyć na wsparcie polskiego rządu.

Wiele osób, które przekraczają naszą granicę, potrzebuje takiego pierwszego wsparcia. I takim pierwszym wsparciem będzie możliwość, po odpowiednim zarejestrowaniu się, sięgnięcia po jednorazowe wsparcie w wysokości 300 złotych Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej

Minister rodziny i polityki społecznej dodała, że już dwa tygodnie temu został ogłoszony program, który będzie pozwalał, aby obywatele Ukrainy mogli korzystać ze wsparcia w przebranżowieniu się.

- To jest program „Razem Możemy Więcej” z budżetem 40 mln zł. Jest to wsparcie, które dostaną polskie instytucje, aby mogły przede wszystkim przyczynić się do włączenia obywateli Ukrainy na rynek pracy" – zaznaczyła szefowa MRiPS.

Minister resortu rodziny powiedziała, że w cały proces wsparcia obywateli Ukrainy zaangażowani są ludzie dobrej woli oraz organizacje pozarządowe.

