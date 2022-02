Kodeks pracy zostanie znowelizowany. Rząd pracuje nad nowymi przepisami. Wśród nich znalazły się m.in. dłuższe urlopy rodzicielskie, elastyczny czas pracy dla rodziców, zmiany dla pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony. Wiele z nich będzie korzystniejszych dla osób na etatach. Natomiast nowy urlop opiekuńczy ma być bezpłatny.

Politycy planują także wprowadzić nowe przepisy dostosowane do potrzeb polskich rodzin. Ułatwienia mają dotyczyć warunków pracy osób, które posiadają dzieci. Dzięki temu rodziny będą miały więcej czasu dla siebie.

Kodeks pracy. Nowe przepisy wprowadzą elastyczny czas pracy dla rodziców

O tym, jak będzie wyglądać prawo wprowadzające pracę zdalną w Polsce, dowiemy się w najbliższych miesiącach. Minister rodziny Marlena Maląg przyznała w Radio ZET, że te przepisy „muszą obowiązywać jak najwcześniej”.

Nowością ma być wprowadzenie elastycznego czasu pracy. Będą mogli z niego skorzystać rodzice dzieci do ósmego roku życia.

Elastyczna praca, zdalna praca - te działania są daleko zaawansowane, jeśli chodzi o wdrożenie. Rozwiązania wejdą jeszcze w tym roku. Jesteśmy na ostatniej ścieżce legislacyjnej przed Radą Ministrów Marlena Maląg

Zaskoczeniem mogą być nowe przepisy dotyczące indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego. Na czym ma polegać zmiana? Gazeta twierdzi, że łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni, jeśli posiadają jedno dziecko lub 43 tygodnie, jeżeli dotyczył ich poród mnogi. Jest to korzystna zmiana, bo do tej pory były to 32 i 34 tygodnie.

