Nowy sposób na zakaz handlu w niedziele? Tajemnicza uchwała sieci sklepów

Do statusu Dino Polska dopisano nowe obszary działalności – sklepy będą mogły wypożyczać i dzierżawić sprzęt rekreacyjny i sportowy. Konkurencja podejrzewa, że to przygotowania do otwierania placówek handlowych w niedziele.

Zakaz handlu w niedziele pod koniec 2021 roku zaczął obowiązywać tylko teoretycznie. Dzięki przechrzczeniu sklepów na placówki pocztowe można było otwierać je także ostatniego dnia tygodnia bez łamania obowiązujących przepisów. Prawo zostało z tego powodu zaostrzone i po wejściu ich w życie ograniczeniom oparły się tylko Żabki.

Nie oznacza to, że sklepom brakuje pomysłów na uwolnienie się od zakazu. Część sieci zaczęła współpracę ze stacjami paliw, gdyż placówek handlowych na ich terenie nie obowiązuje niedzielne ograniczenie. Do wykorzystania innego sposobu zdaje się przygotowywać rozwijające się prężnie Dino – akcjonariusze zgodzili się na dopisanie nowych obszarów działalności do statutu spółki.

Dino otwarte w niedziele? Sklepy mogą ominąć zakaz handlu

Dino Polska, spółka prowadząca prężnie rozwijającą się sieć sklepów, wprowadziła do swojego statusu tajemniczą zmianę. W obszarach działalności, obok handlu detalicznego, znalazły się wpisy o wypożyczaniu i dzierżawie sprzęty rekreacyjnego i sportowego oraz o działalności obiektów kulturalnych.

Serwis wiadomoscihandlowe.pl podał, że w uzasadnieniu uchwały napisano o „technicznym charakterze” zmian, których celem jest „umożliwienie ewentualnego podjęcia dodatkowych działalności przez spółkę w przyszłości, jeżeli zarząd spółki uzna to za uzasadnione biznesowo”. Dino nie było jednak chętne, by odpowiadać na pytania o swoich planach.

Decyzja zgarniającej coraz większą część rynku sieci sklepów wywołała spekulacje branży. Konkurenci, bazując na własnych analizach stanu prawnego, uważają że Dino szykuje się do ominięcia zakazu handlu w niedziele.

Sieci handlowe testowały już możliwości korzystania wyjątków, jakie pozostawiono w zaostrzonej ustawie o zakazie handlu w niedziele. Sklepy obwoływały się wypożyczalniami sprzętu, a nawet bibliotekami, żeby móc przyjmować chętnych na aktywne spędzenie czasu lub zainteresowanych ciekawą lekturą, przy okazji zaś oferując im możliwość zrobienia zakupów.

Decyzja o ewentualnym ominięciu zakazu handlu w niedziele podjęta przez tak dużą sieć jak Dino może doprowadzić do odpowiedzi innych dużych graczy i powtórzenia wydarzeń z końcówki 2021 roku. Doszło wtedy do swoistego „wyścigu zbrojeń” sieci, które tłumaczyły podejmowanie decyzji o omijaniu zakazu handlu w niedziele koniecznością uchronienia się przed spadkiem przychodów z powodu przejścia klientów do otwartych każdego dnia konkurentów.

RadioZET.pl/wiadomoscihandlowe.pl