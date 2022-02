Nowy wniosek o 500 plus. „Gwarantuje prawo do świadczenia za pełen okres”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że osoby pobierające już 500 plus powinny złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przez ZUS. Samorządy będą wypłacać pieniądze do końca maja 2022 roku, od 1 czerwca 2022 środki przekazywać będzie Zakład. Kto nie dostarczy dokumentacji ZUS, straci prawo do pieniędzy.

500 plus w 2022 roku to zupełnie inny program niż dotychczas. Rewolucyjne zmiany nie są jednak widoczne od razu dla wszystkich. Świadczeniem zarządza co prawda tylko i wyłącznie ZUS, jednak do końca okresu rozliczeniowego rodzicom otrzymującym już 500 plus pieniądze wypłacać będą jak dotychczas samorządy.

Jeśli obecni beneficjenci 500 plus chcą otrzymywać pieniądze po 1 czerwca 2022, muszą złożyć nowy wniosek już do ZUS. Nie wszyscy o tym wiedzą – Zakład podał, że dokumentacja wciąż trafia do samorządów. Wnioski złożone po staremu nie będą już jednak uprawniać do pobierania świadczenia. Rodzice chcący otrzymywać dalej 500 plus muszą zgłosić się do ZUS. Mają na to ograniczony czas – zegar zaczął tykać 1 lutego 2022.

500 plus w ZUS. Szybkie złożenie wniosku da prawo do świadczenia za pełen okres

500 plus przyznawane jest za każdym razem na jeden okres rozliczeniowy, trwający od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego. Aby zapewnić sobie ciągłość otrzymywania pieniędzy, wniosek należy złożyć odpowiednio wcześnie. ZUS przypomniał, że „ustawowy termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty zależy od miesiąca złożenia wniosku”.

Zakład zaczął przyjmować wnioski o przedłużenie 500 plus 1 lutego 2022 roku. Jeśli chce się zachować prawo do wypłat i otrzymywać pieniądze na dzieci do 31 maja 2023, odpowiednią dokumentację należy przekazać ZUS najpóźniej do 30 czerwca 2022. Lepiej jednak zrobić to wcześniej, żeby zachować ciągłość świadczenia – tak późne przekazanie wniosku oznaczać będzie przerwę w wypłatach. Ostrzegłą przed tym prezes Zakładu Gertruda Uścińśka.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczne okresy, zatem zarówno osoby, które już pobierają środki z programu, jak i rodzice nowo narodzonych dzieci powinny złożyć wniosek. Gertruda Uścińska

Przepisy przewidują, że wniosek złożony do kwietnia musi zostać załatwiony najpóźniej do czerwca, wniosek złożony w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, w lipcu – do września, a w sierpniu – do października danego roku. Przez załatwienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.

Wnioski o przyznanie 500 plus od 1 stycznia 2022 r. można przesyłać do ZUS tylko drogą elektroniczną, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portalu Empatia lub w bankowości elektronicznej. Również pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku będą przekazywane w formie elektronicznej – wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymają powiadomienie SMS lub na e-maila.

Pieniądze z programu są wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

