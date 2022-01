Nowy zasiłek opiekuńczy. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie

Od 1 lutego 2022 rodzice będą moli korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie będzie przysługiwać do 27 lutego, do końca zawieszenia zadań stacjonarnych w szkole.

Nauka zdalna doprowadziła do powrotu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców, których dzieci zostaną w domu. Będzie wypłacany od 1 lutego 2022 roku. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że decyzję w tej sprawie podjęła Rada Ministrów, przyjmując w trybie obiegowym odpowiednie rozporządzenie.

Nauka zdalna z powodu gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19 wprowadzona została w szkołach podstawowych (w klasach 5-8) i w szkołach ponadpodstawowych. Świadczenie przysługuje rodzicom, którzy z tego powodu zmuszeni zostali do pozostania w domu opiekowania się dziećmi kosztem obecności w pracy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pieniądze dla rodziców z powodu nauki zdalnej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał w okresie 1-27 lutego 2022 roku. Jeśli nauka zdalna zostanie przedłużona, tego samego można spodziewać się po świadczeniu.

Uczyć się z domu mają uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także uczęszczający do szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówki z powodu COVID-19, do której uczęszcza dziecko. Decydując się ponownie na wprowadzenie nauki zdalnej, zdecydowaliśmy, że rodzice znów będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku, żeby zapewnić dzieciom opiekę podczas nauki w domu. Marlena Maląg

Zasiłek przysługuj rodzicom opiekującym się dziećmi w wieku do lat 8, do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności, do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo osobą do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest pod warunkiem, że nie ma drugiego rodzica, który mógłby zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej. Czas otrzymywania świadczenia nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

RadioZET.pl/PAP