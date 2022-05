O obniżce stóp procentowych można zapomnieć. „Grozi nam pętla inflacyjna”

Inflacja wzrosła do 12,4 proc. – wynika z najnowszych danych GUS. Ekonomiści prognozują, że ceny będą rosły aż do wakacji. Z kolei wicepremier Henryk Kowalczyk na antenie Radia ZET nakreślił nieco mniej optymistyczny scenariusz, zgodnie z którym inflacja osiągnie swój szczyt dopiero jesienią.

Inflacja bije rekordy

„Szczytu inflacji powyżej 14 proc. spodziewamy się w czerwcu – lipcu” - napisali w piątkowym komentarzu odnoście danych o inflacji analitycy Santander Banku. Analitycy nie mają złudzeń, że wojna w Ukrainie doprowadzi do dalszego wzrostu cen surowców i żywności, co przełoży się na podwyżki w niemalże każdym sektorze gospodarki.

Biuro analiz PKO BP w komentarzu podkreśliło, że inflacja rośnie szybciej od szacunków i że mamy do czynienia z największą drożyzną od lat 90. W opinii analityków "inflacja nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa” i będzie rosła nawet do lipca kiedy osiągnie szczyt na poziomie ok. 13 proc.

Stopy procentowe nadal w górę

Jak przypomniał bank PKO BP, „kształt ścieżki inflacyjnej jest kluczowy dla RPP, która deklaruje, że będzie podnosić stopy procentowe tak długo, jak rosnąć będzie bieżąca inflacja”. Każda podwyżka stóp procentowych niesie za sobą wyższe koszty dla kredytobiorców, których raty do spłacenia pochłaniają coraz większą część domowych budżetów.

Taką tezę podzielają analitycy z banku ING, którzy mówią wprost: " na chwilę obecną obniżki stóp procentowych przed końcem 2023 są w naszej ocenie mało prawdopodobne".

Naszym zdaniem rozlewanie się inflacji jest jednym z głównych powodów, dla których RPP zaprezentowała taki ultra jastrzębi język w maju Analitycy ING

Jak szacują, w czerwcu RPP może podnieść stopy procentowe o 75pb, a przed końcem roku główna stopa NBP wzrośnie do 7,5 proc. - Docelowy poziom stóp widzimy na 8,5 proc., z ryzykiem w górę, gdyby okres wysokiej inflacji wydłużał się - prognozuje ING.

Grozi nam spirala inflacyjna

Biuro analiz ING poinformowało także o zagrożeniach dla naszej gospodarki, jakie niesie za sobą galopująca inflacja. Zdaniem ING "obraz wyłaniający się z dzisiejszych danych GUS wskazuje na rosnące ryzyko nakręcania pętli inflacyjnej i odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych".

Wspomniana spirala inflacyjna to mechanizm naczyń połączonych. Pod wpływem wzrostu cen rośnie presja płacowa, zaś wzrost dochodów przekłada się na wyższy poziom konsumpcji, co ponownie „nakręca” inflację.

