PIT można będzie rozliczyć już od 15 lutego. Po północy resort finansów uruchomi usługę Twój e-PIT, która jak mówiła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska „ograniczy przesłanie zeznania do kilku kliknięć”.

Czy podatnicy masowo rozliczą się 15 lutego, czy też będą zwlekać do ostatniej chwili ze szturmem na Twój e-PIT 2 maja 2022 roku? Skarbówka zapewniła, że „serwery są gotowe”, a awaria systemu jest mało prawdopodobna.

Twój e-PIT. Jak rozliczyć się ze skarbówką w 2022 roku?

Twój e-PIT umożliwi rozliczenia podatkowe tym, którzy składają druki PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36. Usługa nie dotyczy jednak przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Twój e –PIT zyskuje jednak na popularności głównie wśród pracowników.

- W 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38 – przypomniała Magdalena Rzeczkowska.

Na czym polega to rozliczenie? Podatnik, po zalogowaniu się np. Profilem Zaufanym lub przez konto bankowe do systemu Twój e-PIT, może zatwierdzić wstępnie wypełniony PIT, wprowadzić zmiany np. dodać ulgi zmniejszające podatek lub odrzucić zeznanie i rozliczyć się na własną rękę. Jeśli podatnik nie zrobi nic, jego PIT zostanie przesłany automatycznie do fiskusa 2 maja 2022 roku. Żadnych kar nie będzie, ale brak kontroli nad treścią zeznania podatkowego może skutkować utratą ulg przysługujących podatnikowi.

Szefowa KAS zapytana o gotowość systemu do obsługi milionów podatników odpowiedziała, że „serwery są przygotowane”.

PIT za 2021 rok. TERMINY

Do 2 maja 2022 r. (30 kwietnia to sobota) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38 , które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań. Zeznanie PIT-28 za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r.

za 2021 r. można składać w usłudze Twój e-PIT do 28 lutego 2022 r. Zeznanie PIT-36 za ubiegły rok do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

za ubiegły rok do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika. Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi.

