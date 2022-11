O wiarygodności ekonomicznej Polski na Open Eyes Economy Summit

Raport to efekt ponad rocznej pracy tik tanku OEES HUB - to autorskie opracowanie grupy ekspertów, mierzące jak wiarygodne dla gospodarki jest polskie państwo. Kategoria wiarygodności ekonomicznej opisuje stopniowalną wartość charakteryzującą wszystkie podmioty gospodarcze. Określana za pomocą odpowiednich wskaźników, ma wymierne konsekwencje gospodarcze. Autorzy rozpatrują takie determinanty jak m.in. stabilność systemu finansowego i pieniądza, ochrona i bezpieczeństwo pracy, swoboda działalności gospodarczej czy jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej. Niska lub wysoka wiarygodność ekonomiczna może decydować o stopniu wykorzystania potencjału gospodarczego podmiotu. Buduje się ją na wzajemnym zaufaniu stron związanych umową społeczną.

Funkcjonowanie państwa na płaszczyźnie finansowej ma wpływ na wszystkich jego obywateli. Jeśli władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną, sięga po propagandę i przekupywanie ważnych dla interesu politycznego grup. Prowadzi to m.in. do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji. Niska wiarygodność ekonomiczna jest jednym z czynników odpowiedzialnych za bardzo niski poziom inwestycji prywatnych i produkcyjnych w polskiej gospodarce w ostatnich latach. Nie należy lekceważyć także rosnącego zadłużenia sektora publicznego.

- Gospodarka rynkowa bazuje na wiarygodności ekonomicznej państwa. Jej osłabienie powoduje, że gospodarka staje się bardziej wrażliwa na różnego rodzaju szoki – mówi Jerzy Hausner, koordynator grupy ekonomistów pracującej nad raportem „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski”.

Finanse publiczne, stabilność systemu finansowego, praworządność, jakość usług publicznych i respektowanie zobowiązań międzynarodowych – to obszary, które dokładnie przeanalizowano. Już pierwsze obliczenia zaprezentowane w czerwcu tego roku na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie pokazały, że wiarygodność ekonomiczna Polski na przestrzeni ostatnich 3 lat znacząco spadła. Odczuwamy to teraz przez podwyższoną rentowność krajowych papierów skarbowych, niską skuteczność działań antyinflacyjnych czy słabość złotego. Finalne wnioski poznamy już 23 listopada podczas Open Eyes Economy Summit w Krakowie. Będą one punktem wyjścia do dyskusji o wiarygodności państwa i biznesu, w których głos zabiorą m.in.: Brunon Bartkiewicz – ING Bank Śląski; Paweł Wojciechowski – b. Minister Finansów; Marta Petka-Zagajewska – PKO Bank Polski; Anna Rulkiewicz – Grupa LUX MED.

Jak co roku, Kongres będzie dobrą okazją, by posłuchać na żywo znanych autorytetów z różnych dziedzin – biznesu, polityki, nauki czy kultury, którzy spotkają się, by rozmawiać na ważne i aktualne tematy społeczno-gospodarcze. Green Deal w obliczu wojny: Szok energetyczny – przeczekanie czy dostosowanie; Dekarbonizacja przemysłu – neutralność klimatyczna i transformacja energetyczna wobec widma kryzysu; Czego uczy nas w obszarze praw człowieka w biznesie para najczarniejszych łabędzi XXI wieku?; Gospodarcza przyszłość Ukrainy; Cyberbezpieczeństwo i dezinformacja w obliczu kryzysów – to zaledwie kilka z ponad 80 punktów programu podzielonych na 7 ścieżek tematycznych: Wiarygodność ekonomiczna; Prawa człowieka w biznesie; Klimatyczna regeneracja miast; Młodzi w mieście; Green Deal – energia, żywność, zdrowie; Design thinking w transformacji ku nieznanemu; Open Eyes to Ukraine. Swoją obecność na OEES potwierdzili m.in.: Rafał Brzoska – InPost, Petro Poroszenko – b. Prezydent Ukrainy, Monika Piątkowska – Polska Izba Zbożowo-Paszowa, Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Gdańska.

W tegorocznej edycji szczytu ekonomii wartości spodziewamy się aż 5000 uczestników (online i stacjonarnie), a na 7 scenach wystąpi ok. 250 mówców z Polski i z zagranicy. Swój udział potwierdzili już Adam Bodnar, Marcin Wiącek, Bronisław Komorowski, Mark Brzezinski, Christa Schweng, Katarzyna Łażewska-Hrycko, Anna Clunes, Zuzanna Raszkowska, Aleksandra Dulkiewicz i Paweł Wojciechowski. W całe wydarzenie chętnie angażują się nasi Partnerzy, a ich przedstawicieli spotkamy również wśród prelegentów i mówców. Do grona tegorocznych Partnerów Kongresu dołączyli m.in.: ING Bank Śląski, Radio Zet, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Bank BNP Paribas, Google, Santander Bank Polska czy Allegro – podsumowuje Dyrektor Wykonawcza Open Eyes Economy Summit Kinga Taćkiewicz.

Program i rejestracja na VII Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (możliwy udział stacjonarny lub online) dostępne są na stronie www.kongres.oees.pl.