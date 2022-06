OC zależne od mandatów i punktów karnych. Piraci drogowi zapłacą więcej

Od 17 czerwca 2022 zakłady ubezpieczeniowe będą mogły pozyskiwać dane o historii mandatów i punktów karnych kierowców. Osoby, które nie lubią stosować się do przepisów kodeksu drogowego muszą liczyć się z podwyżką opłat za polisy OC – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Ubezpieczenie samochodu to obowiązkowy wydatek dla każdego kierowcy. Kwota wyliczana jest indywidualnie dla każdego klienta, biorąc pod uwagę jego staż jako kierowcy, historię ewentualnych szkód oraz samochód, którym jeździ.

Od 17 czerwca ryzyko dotyczące prawdopodobieństwa doprowadzenia do wypadku będzie szacowane dokładniej, niż do tej pory. Towarzystwa ubezpieczeniowe zyskają bowiem dostęp do informacji o liczbie punktów karnych oraz wystawionych mandatów. Piraci drogowi mogą już szykować portfele – OC będzie dla nich zauważalnie droższe.

OD droższe dla piratów drogowych. Cena zależna od mandatów i punktów karnych

Z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że 22 procent kierowców nie widzi niczego niebezpiecznego w przekraczaniu prędkości o 30 km/h. Oznacza to, że mogą regularnie osiągać w terenie zabudowanym 80 km/h.

Ryzyko spowodowania wypadku w takim przypadku znacznie rośnie. Dostęp do danych o mandatach i punktach karnych pozwoli ubezpieczycielom dokładniej oszacować styl jazdy poszczególnych klientów i odpowiednio dopasować do niego stawkę ubezpieczenia.

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków w Polsce – wskazała „Rzeczpospolita”. Nasz kraj jest w na jednym z czołowych miejsc w Europie pod względem zabitych na drodze w stosunku do populacji.

Gazeta wyliczyła, że w latach 2011–2021 przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe zlikwidowały 19,5 mln szkód komunikacyjnych i wypłaciły przeszło 125 mld zł odszkodowań z tego tytułu.

Część ubezpieczycieli proponowała kierowcom zniżki w zamian za zainstalowanie w aucie urządzenia monitorującego ich styl jazdy. Jazda zgodnie z przepisami nagradzana była bonifikatami, łamanie zasad – na przykład przekraczanie prędkości – oznaczało naliczanie zwyżki.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita