Obajtek: nie sądzę, żeby zimą było w domach zimno. „Niestety inną kwestią jest cena”

Kryzys energetyczny postrzegany jest w Polsce jako coraz większe zagrożenie. Najwięcej powodów do zmartwień mają Polacy ogrzewający domy węglem: ceny wzrosły kilkukrotnie, a i tak występują ogromne trudności z jego kupnem. Problem dotyczy przede wszystkim osób starszych, którzy nie potrafią korzystać ze sklepu internetowego PGG ani nie mają siły, żeby przez kilka dni czekać na możliwość zakupu pod kopalnią.

- Co ma zrobić 70-letni staruszek, który nie może kupić węgla? Przecież nie pójdzie do Żabki, by tam go kupić – zapytał retorycznie prof. Andrzej Rychard. - Zima będzie ciężka dla całej Europy, ale uważam, że w polskich domach nie będzie zimno – stwierdził Daniel Obajtek, szef Orlenu.

Obajtek: zimno nie będzie. Ale za to może być drogo

Rząd coraz częściej zaczyna wysyłać sygnały, że czasy stosunkowo taniego węgla się skończyły. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa stwierdziła, że nikt przecież nie obiecywał, że będzie za darmo, rzecznik PiS Radosław Fogiel goszcząc w Radiu ZET stwierdził zaś, że ceny rzeczywiście są wysokie i „można krzyczeć jak zirytowane dziecko”, ale to nie wina rządu.

O problem wzrostu kosztów ogrzewania zimą został zapytany przez Wirtualną Polskę Daniel Obajtek. Szef PKN Orlen zauważył, że „zrobiono dużo”, żeby zabezpieczyć dostawy surowców, będą one jednak znacznie droższe, niż rok temu. Przypomniał także, że Polska nie boryka się z ogromnymi podwyżkami nośników energii sama – to problem całej Europy.

- Unia Europejska ma swoje nienaruszalne filary: wspólny rynek, w tym rynek energetyczny, przepływ usług i kapitału. Dlatego w przypadku rynku energetycznego i różnych propozycji stałych lub średnich cen w najbliższych miesiącach muszą to być procesy wspólne dla całej Unii Europejskiej. Tylko solidarność europejska jest w stanie sprawić, że w żadnym kraju sytuacja nie będzie trudna. Powtarzam - dziś solidarność jest ważna jak rzadko wcześniej, więc zamiast się kłócić - powinniśmy dochodzić do porozumienia – zauważył Obajtek.

- A jednocześnie musimy powiedzieć wprost: trzeba wydawać pieniądze, inwestować w nowoczesne technologie. Polsce potrzebne są inwestycje w logistykę, w sieci energetyczne - takich trzeba zresztą w całej Europie. Po co? Aby przekierować szlaki dostaw węglowodorów, energii elektrycznej i towarów – podał receptę na pokonanie grożącego nam kryzysu energetycznego prezes Orlenu.

- Jestem przekonany, że wojna - której prowodyrem jest oczywiście Rosja - będzie impulsem do szybkiego zwiększenia niezależności energetycznej europejskiej gospodarki. Warto, by się tak stało. Po pierwsze gospodarka nie znosi próżni. Pustki po rosyjskich surowcach nie będziemy mieli w nieskończoność, ona się wypełni. Po drugie, wojna przyspieszy transformację i implementację nowych technologii – dodał optymistycznie Obajtek.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska