Rząd sam na siebie zastawił pułapkę. Prezes NBP się wygadał

Wysoka inflacja sieje spustoszenie w portfelach Polaków. Sposobem na częściowe okiełznanie wszechobecnej drożyzny ma być tarcza antyinflacyjna, obniżająca tymczasowo stawki. Obecne rozwiązanie to jednak za mało – przyznał prezes NBP Adam Glapiński. Rząd ma już pracować nad poszerzeniem tarczy.

Inflacja może sięgnąć nawet 10 procent – uważają ekonomiści. Wciąż czekamy na oficjalne dane z GUS dotyczące roku 2021 oraz stycznia 2022. W tym drugim przypadku powinien być już widoczny wpływ wstępnej wersji tarczy inflacyjnej, obniżającej stawki VAT na prąd elektryczny, gaz ziemny i ciepło systemowe.

Od 1 lutego 2022 na pół roku obniżono dodatkowo VAT od żywności, paliw i nawozów. Zdaniem specjalistów, pozwoli to zahamować inflację o około 3 punkt procentowe. Gdy jednak fiskus wróci do pobierania pełnych stawek, ceny z dnia na dzień błyskawicznie wzrosną, a tempo spadku wartości pieniądza przyspieszy. Prezes NBP zdradził, że rząd pracuje już nad tym, by temu zapobiec.

Tymczasowa obniżka VAT zostanie na dłużej? Rząd może myśleć już o wyborach w 2023 roku

Rząd dopilnował, żeby Polacy robiąc zakupy mogli się dowiedzieć, że to politykom zawdzięczają niższe ceny. A przynajmniej niższe podwyżki cen – sklepy zobowiązane są do wywieszenia informacji o zmianie stawek VAT wprowadzonych przez tarczę antyinflacyjną.

Dopilnowano także, by informacje znalazły się w mediach. UOKiK zapowiedział stałe monitorowanie cen oraz możliwość nałożenia kary w wysokości 10 procent obrotów na sieci handlowe, w których ceny po obniżce VAT nie spadną. Wywołało to ogromne poruszenie w branży, jako że w samym styczniu 2022 roku ceny wzrosły o 18 procent – o tyle więcej muszą więc płacić swoim dostawcom.

Celem tarczy antyinflacyjnej jest zahamowanie wzrostu cen. Ekonomiści spodziewają się, że zbije ona wysokość inflacji o około 3 punkty procentowe, oddalając nas od granicy 10 procent. Zmiana stawek VAT zastawiła jednak cenową pułapkę: gdy podatki wrócą do pierwotnego wymiaru, produkty i towary podrożeją z dnia na dzień nawet o kilkanaście procent. Można się spodziewać, że rząd nie będzie chciał w sklepach tabliczek informujących o tym, że atak drożyzny jest efektem jego działania.

Dlatego też tarcza antyinflacyjna zostanie najprawdopodobniej przedłużona. Adam Glapiński zdradził, że rząd już nad tym pracuje.

Rząd uruchomił tarczę antyinflacyjną, która w znaczący sposób ograniczy inflację. Mam nadzieję, że ta tarcza będzie przedłużona do końca roku. Rząd to zrobi. Już nad tym pracuje. Adam Glapiński

Czy obniżka VAT zostanie wycofana w 2023 roku? Na przeszkodzie mogą stanąć powody polityczne: wybory do Sejmu. Wyborcy, którzy będą mieć świeżo w pamięci drastyczną podwyżkę cen po podniesieniu przez rząd podatków, mogą odczuć zmniejszenie sympatii do PiS. Tym bardziej, że Polski Ład nie cieszy się takim poparciem, na jaki liczył obóz rządzący.

Takie podejście powiększy jednak problemy budżetu, na co uwagę zwrócił Glapiński. „Ale proszę pamiętać, że kij ma dwa końce. Przedłużanie tarczy antyinflacyjnej powoduje spadek przychodów budżetowych. Budżet służy też całemu społeczeństwu” – przypomniał prezes NBP.

RadioZET.pl/money.pl