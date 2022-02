Obniżka VAT w praktyce. Premier: sprawdzamy, czy sklepy obniżyły ceny

Wraz z początkiem lutego 2022 roku weszła w życie obniżka VAT na żywność, nawozy, gaz i paliwa. Czy sprzedający zastosowali się do rządowych wytycznych? Premier Mateusz Morawiecki poinformował o trwających kontrolach cen.

Obniżka VAT na żywność, nawozy i gaz weszła w życie 1 lutego 2022 roku. Jest ona następstwem uchwalonej przez Sejm noweli ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje czasowe obniżenie wysokości daniny.

Również od 1 lutego 2022 roku obowiązuje niższy VAT na paliwa. O nowych cenach poinformowali podczas konferencji na stacji benzynowej premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny benzyny i oleju napędowego.

Od 1 lutego 2022 obniżka VAT na żywność, nawozy, gaz, paliwa

Od początku lutego VAT na podstawowe produkty żywnościowe, gaz i nawozy spadł do zera. Obniżki podatku na energię cieplną zatrzymały się na poziomie 5 proc., a na paliwa silnikowe 8 proc. Te obniżone stawki mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek (1 lutego 2022) o obniżce cen bez ostatecznej zgody Komisji Europejskiej.

Obniżki są efektem uchwalonej przez Sejm 13 stycznia 2022 roku noweli ustawy o podatku od towarów i usług, która czasowo obniża VAT na wybrane produkty. Ustawa jest częścią tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Łączny spadek dochodów budżetu państwa, spowodowany zmianami, oszacowano na ok. 11,6 mld zł.

RadioZET.pl/PAP/Aneta Oksiuta