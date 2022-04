Obniżka podatków zagraniem wyborczym? Rosati: rząd zrekompensuje sobie inflacją

Obniżenie podatku PIT z 17 do 12 procent przy jednoczesnym zlikwidowaniu ulgi dla klasy średniej – to pomysł rządu na naprawienie Polskiego Ładu. Obniżka z regułami ekonomii i zdrowego rozsądku niewiele ma wspólnego – alarmuje prof. Dariusz Rosati, poseł KO, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Polski Ład okazał się być rządowym bałaganem – z powodu dużej liczby błędów, luk i niedociągnięć posadę ministra finansów stracił Tadeusz Kościński. Artur Soboń, który został wysłany do resortu z misją naprawy systemu fiskalnego, przeprosił za Polski Ład, obiecując naprawienie go dzięki opracowanym zmianom.

Jedną z nich jest zastąpienie ulgi dla klasy średniej, mającej obniżać podatek do zapłacenia do poziomu sprzed Polskiego Ładu, zredukowaniem stawki PIT w pierwszym progu podatkowym z 17 do 12 procent. - Rząd zrekompensuje sobie ten „ubytek” w PIT inflacją – stwierdził Rosati. Według jego wyliczeń, każdy punkt procentowy inflacji to dodatkowe 3 mld zł w budżecie. GUS podał, że marcu tempo ceny rok do roku wzrosły o 10,9 procent.

Polski Ład: ulga dla klasy średniej zastąpiona obniżką PIT. Korzyści zabierze inflacja

Według zapowiedzi rządu, zaplanowana od 1 lipca obniżka podatku dochodowego z 17 do 12 procent oznaczać będzie „ubytek w dochodach państwa” na poziomie 6,8 mld zł w 2022 i 23,8 mld zł w 2023 roku. Kwota ta to nie tylko pieniądze, które zostaną w kieszeniach Polaków, lecz także „dodatkowa subwencja rozwojowa dla samorządów terytorialnych, która kompensuje potencjalne ubytki z tytułu obniżenia wpływów PIT dla samorządów”.

Prof. Dariusz Rosati, poseł KO i były członek Rady Polityki Pieniężnej, zakwestionował zasadność przeprowadzenia takiej reformy w rozmowie z serwisem next.gazeta.pl.

– Za naszą wschodnią granicą trwa wojna i nie wiadomo, jaki będzie miała ona dalszy przebieg. W takiej sytuacji żadne państwo nie obniża podatków, bo nie wie, jakie niespodziewane wydatki mogą mu się jeszcze przydarzyć. Podatki obniża się wtedy, gdy jest recesja w gospodarce, ale nie teraz, kiedy jest wojna – stwierdził Rosati.

Dodał, że jego zdaniem „obniżka stawki PIT jest po Polskim Ładzie kolejnym programem wyborczym PiS”. Wskazał też, że tak naprawdę redukcji stawek Polacy nie odczują. To, co zostanie im w kieszeni, zabierze najwyższa od 20 lat inflacja, która przekroczyła już 10 procent. W rezultacie siła nabywcza pieniędzy po obniżeniu stawki PIT o pięć punktów procentowych będzie niższa, niż gdyby podatki utrzymać na niezmienionym poziomie, utrzymując niską inflację.

Szybki spadek wartości pieniądza jest na rękę rządowi, gdyż oznacza wyższe wpływy budżetowe i co za tym idzie – niższy niż założony deficyt. Rosati podał, że każdy punkt procentowy inflacji to dodatkowe 3 mld zł w budżecie. Obecny wskaźnik jest wyższy od celu inflacyjnego o około 8,5 punktu procentowego, przyniesie więc budżetowi dodatkowe 25,5 mld zł.

RadioZET.pl/next.gazeta.pl