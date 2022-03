Obniżka podatków. Ile zarobimy na rękę według nowej reformy PiS? [TABELA]

Tarcza antyputinowska czy antyładowa? Choć premier zapewnił, że zmiany mają na celu przygotowanie Polaków na wyższe koszty życia na skutek wojny za wschodnią granicą, to nową reformę można traktować jako łatanie luk w Polskim Ładzie.

Sam wiceminister Soboń przyznał podczas konferencji prasowej, że „zostawia to, co w Polskim Ładzie jest dobrą zmianą”. A zmienia z kolei to, na czym podatnicy tracili. Kwota wolna od podatku nadal wynosić będzie 30 tys. zł, zniknie z kolei ulga dla klasy średniej, zaś stawka PIT zmniejszy się z 17 do 12 proc. Jak wówczas zmienią się nasze pensje?

Nowy Polski Ład a wynagrodzenie na rękę [TABELA]

Eksperci z Grant Thornton wyliczyli, jak zmienią się nasze pensje po uwzględnieniu zmian ogłoszonych przez premiera Morawieckiego. Przypomnijmy, że kwota wolna pozostaje bez zmian (30 tys. zł), nie zmieni się też wysokość drugiego progu podatkowego – 120 tys. zł. Do tej kwoty nasze zarobki opodatkowane będą 12 proc. stawką PIT.

„Największą korzyść w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad osiągną więc osoby, których dochody zbliżają się lub przekraczają próg 120 000 zł, bo wtedy cały dochód mieszczący się w tym progu będzie opodatkowany według stawki 12 proc., a więc o 5 pp. mniej” – czytamy w analizie Grant Thornton.

Maksymalna korzyść podatkowa w przypadku najwyższych dochodów w pierwszym progu podatkowym w skali sięgnie 4500 zł. Kto zyska, a kto straci na zmianach? Poniżej prezentujemy zestawienie Grant Thornton, którzy porównali pensje netto wyliczane zgodnie z Polskim Ładem i płace wyliczane według nowej reformy.

Eksperci zwrócili też uwagę, że likwidacja ulgi dla klasy średniej sprawi, że korzyści nie rozłożą się proporcjonalnie. „Osoby o przychodach z pracy 12 500 zł miesięcznie zyskają na zmianach 4500 zł w skali roku. Dla osób, dla których wartość ulgi dla klasy średniej byłaby największa, a więc z miesięcznymi dochodami 8 549 zł – korzyść w skali roku wyniesie poniżej 500 zł” – czytamy w komentarzu.

