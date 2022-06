"Odradzam kupowanie teraz węgla". Rzecznik rządu ogłasza nadchodzącą obniżkę cen

- Odradzam kupowanie teraz węgla na zimę - zaapelował we wtorek na antenie TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że niebawem ceny się obniżą.

Ceny węgla sięgają dziś nawet 3 tys. złotych za tonę. Rzecznik rządu Piotr Müller wyjaśnił w programie “Rozmowa Piaseckiego”, dlaczego trzeba płacić tak dużo. - Są dwie rzeczy: przede wszystkim embargo na rosyjski węgiel. (…) Druga rzecz, doszło do sytuacji na rynku, kiedy niestety emocje społeczne powodują, że wiele osób kupuje teraz węgiel, mimo że nie miało tego w zwyczaju dwa czy trzy lata temu - powiedział.

Müller zaapelował, aby nie kupować teraz węgla na zimę. - Zaraz przez politykę spółek Skarbu Państwa dojdzie do obniżenia ceny węgla - zapowiedział. Stwierdził, że rząd planuje bezpośrednią dystrybucję, z pominięciem pośredników, którzy “na marżach zarabiają po kilkaset złotych na tonę”.

Müller: odradzam kupowanie teraz węgla na zimę. Będzie taniej

Dopytywany o to, kiedy mogą spaść ceny węgla rzecznik odpowiedział, że “jeszcze w tym miesiącu”. Tańszy węgiel obiecywał również Jarosław Kaczyński na sobotniej konwencji PiS. - Podjęliśmy decyzję, że zapewnimy ludziom, którzy opalają węglem swoje domy, a ten węgiel dzisiaj bardzo zdrożał, nawet do 3 tysięcy złotych za tonę, ceny na poziomie tej, która była jeszcze do niedawna - zadeklarował Kaczyński.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętna średnioroczna cena detaliczna tony węgla kamiennego w 2021 r. wyniosła 996,60 zł. Natomiast w 2020 było to 887,95 zł za tonę.

RadioZET.pl/TVN24