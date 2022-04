Polska ograniczy zakup szczepionek przeciw COVID-19? Szuka środków na opiekę nad Ukraińcami

Wojna w Ukrainie wywołała masową ucieczkę cywilów z terenów zagrożonych rosyjskimi atakami. Przed żołnierzami z Rosji uciekło około 4 mln osób, z czego 2,7 mln do Polski. W naszym kraju mogą liczyć na wsparcie, w tym na objęcie opieką zdrowotną.

Adam Niedzielski poinformował, że poszerzenie systemu ochrony zdrowia o uchodźców z Ukrainy to około 300 mln zł miesięcznie na milion osób. To kwota pozwalająca korzystać z systemu w takim samym zakresie, w jakim mogą robić to Polacy. Skąd wziąć na to pieniądze? Polska razem z 10 innymi państwami UE wezwała Wspólnotę do współfinansowania wydatków. Wskazano też, że środki mogą pochodzić z ograniczenia kontraktów na dostawy szczepionek przeciw COVID-19, podpisanych z Pfizerem.

Niedzielski szuka pieniędzy na objęcie Ukraińców systemem ochrony zdrowia

O szukaniu źródeł na sfinansowanie opieki zdrowotnej dla Ukraińców Adam Niedzielski opowiedział w Polsat News.

- Zaproponowaliśmy specjalne rozwiązanie polegające na uelastycznieniu kontraktów szczepionkowych, żeby można było przeznaczać środki na opiekę nad uchodźcami – poinformował minister zdrowia. Dodał, że stosowne rozmowy z Komisją Europejską i Pfizerem już się odbyły, nie przyniosły one jednak wiążących ustaleń.

11 krajów, które zwróciły się do Komisji Europejskiej o fundusze, to grupa państw Europy Środkowo-Wschodniej – w tym państw będących sąsiadami Ukrainy.

- Wczoraj zdecydowaliśmy się na bardziej drastyczne kroki. Chcemy wykorzystać klauzulę dotyczącą niespodziewanych sytuacji i to jest wystarczająca przesłanka, żeby prowadzić bardziej agresywne negocjacje z firmą Pfizer – stwierdził Niedzielski. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że „klauzula w tej sytuacji pozwala na nieprzyjmowanie regularnych dostaw”.

Pieniądze zaoszczędzone na zakupie szczepionek przekazane byłyby na sfinansowanie opieki zdrowotnej dla Ukraińców.

Minister pytany o pomoc otrzymaną z Unii Europejskiej odpowiedział, że „absolutnie żadnego realnego wsparcia finansowego nie otrzymaliśmy”. Podkreślił, że Polska określiła priorytety, które przedstawiła Komisji Europejskiej – stworzenia mechanizmu transferowania pacjentów między państwami członkowskimi

- Najważniejszym priorytetem jest współfinansowanie. Jeżeli mówimy o solidaryzmie europejskim, to on nie powinien polegać na tym, że przyjeżdża do Polski polityk UE, robi sobie zdjęcia na granicy, mówi, że podejmujemy ogromny wysiłek, a nie spływa żadna złotówka – ocenił Niedzielski.

RadioZET.pl/PAP/Polsat News