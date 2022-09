Ogromne nagrody w Ministerstwie Finansów. „Szczególne osiągnięcia”

Inflacja i drożyzna części pracownikom Ministerstwa Finansów niestraszna. W odpowiedzi na interpelację poselską Barbary Dolniak z KO resort poinformował, że przyznał do sierpnia ponad 23 mln zł nagród dla pracowników. W kwietniu MF poinformowało, że na nagrody wydało 9,3 mln zł.

Rok 2022 rozpoczął się od wdrożenia Polskiego Ładu, który od pierwszych dni obowiązywania przyniósł chaos, pogłębiony jeszcze przez wydawane na szybko poprawki. Od lipca prawo zostało zmienione i przechrzczone na Niskie Składki – niewykluczone, że nagrody zostały przyznane właśnie za wyeliminowanie błędów w ustawie, za stworzenie której wypłacono premie wcześniej.

23 mln zł nagród. Ministerstwo Finansów hojne dla pracowników

Odpowiedź na interpelację dotyczącą wypłaconych przez resort finansów nagród dla pracowników opublikował „Fakt”. Od stycznia do sierpnia ministerstwo wypłaciło im dodatkowo nieco ponad 23 mln zł.

MF poinformowało, że premie zostały przyznane „za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej”. Na razie brak informacji czy i w jak dużej części nagrody otrzymali pracownicy odpowiedzialni za poprawienie Polskiego Ładu. Pominięcie ich byłoby jednak mało prawdopodobne, gdyż było to jedno z najważniejszych zadań postawionych przed MF.

Z informacji resortu finansów wynika, że ministerstwo dysponowało dodatkową, oddzielną pulą środków dla urzędników, którzy wykazywali się „szczególnymi osiągnięciami”. Od stycznia do sierpnia 2022 roku przyznano z niej ponad 2,4 mln zł.

- Pół ministerstwa było zaangażowane do prac nad Polskim Ładem. Tylko jak to teraz wygląda? Prezes Kaczyński mówił, że nad reformą pracowali urzędnicy, którzy byli niezainteresowani, by ona się udała. Teraz okazuje się, że dostali nagrody – ironizowała posłanka Izabela Leszczyna, autorka interpelacji, na którą MF odpowiedziało w kwietniu.

W 2020 roku Ministerstwo Finansów wydało na nagrody 744 000 zł, w 2021 roku było to już 42,2 mln zł. Niewykluczone, że kwota ta zostanie przebita w roku 2022.

RadioZET.pl/Fakt