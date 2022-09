"Okres zagrożenia" w polskiej energetyce. Wydano pilny komunikat

Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okresy zagrożenia, które przypadają na piątkowy wieczór - wynika z komunikatu PSE. Zdecydowano się na to po raz pierwszy w historii Polski.

Jak informuje PSE, okresy zagrożenia mają przypaść na piątek 23.09.2022 r. i godziny 19.00 – 20.00 oraz 20.00 – 21.00.

Czy oznacza to, że odbiorcy prądu mogą pozostać bez energii elektrycznej? Z komunikatu PSE wynika, że nie ma takiego zagrożenia. "Jest to sygnał tylko dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej" - czytamy.

PSE informują o "okresach zagrożenia" w polskiej energetyce

Jak tłumaczy Business Insider, PSE kieruje komunikat do elektrowni, które podpisały umowy mocowe, że na sygnał operatora mają dostarczyć zakontraktowaną moc. Dotyczy to również przedsiębiorstw, które podpisały podobne umowy i na wezwanie PSE muszą zredukować pobór energii.

"Ogłoszenie okresu zagrożenia wynika z braku wystarczającej rezerwy w systemie. Ta sytuacja jest spowodowana ubytkami awaryjnymi jednostek wytwórczych oraz niską generacją OZE, zwłaszcza w szczycie wieczornym" - przekazano w komunikacie.

RadioZET.pl/Business Insider