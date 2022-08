Oprocentowanie obligacji. Banki zarobią, Polacy niekoniecznie. RPO: to dyskryminacja

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek zaapelował do resortu finansów o stworzenie instrumentów finansowych, które pozwolą Polakom realnie zaoszczędzić. Takim narzędziem miały być obligacje Skarbu Państwa, jednak na tych zarobić mogą jedynie banki – wskazał RPO.

Obligacje Skarbu Państwa są oprocentowane w niesprawiedliwy sposób – wynika z komunikatu RPO. Rzecznik zwrócił uwagę na różnice w ofertach skierowanych do klientów indywidualnych i do banków. „Oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa sprzedawanych klientom indywidualnym nie uwzględnia rosnącej inflacji. Jednocześnie obligacje oferowane hurtowo wybranym bankom są wyżej oprocentowane” – czytamy w komunikacie.

Niesprawiedliwe oprocentowanie obligacji? Jest interwencja RPO

Inwestorzy indywidualni skarżą się na różnice w wysokości oprocentowania obligacji Skarbu Państwa oferowanych im do sprzedaży w porównaniu z oprocentowaniem obligacji przeznaczonych do sprzedaży bankom w tzw. sprzedaży hurtowej w drodze przetargu.

Do biura RPO wpływają skargi, w którym czytamy, że oprocentowanie ogólnodostępnych obligacji nie uwzględnia poziomu inflacji i dyskryminuje indywidualnych inwestorów. Jedynie banki mają dostęp do oferty hurtowej, która odznacza się wyższym oprocentowaniem. Jak czytamy, „powoduje to znaczne uprzywilejowanie sektora bankowego w porównaniu z klientami indywidualnymi”.

Rzecznik zwrócił się do resortu finansów z prośbą o stanowisko w tej sprawie. Jak zauważył, Polacy mogą być dyskryminowani w dobie najwyższej od lat inflacji, czyli w czasie, kiedy to państwo powinno zachęcać do oszczędzania. Dodatkowym czynnikiem, który może zmniejszać popyt na obligacje, czy też lokaty, jest podatek Belki.

Podatek od zysków kapitałowych „zjada” 19 proc. zysków inwestora. Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów jest szansa, by zmodyfikować kształt tej daniny, tak, by mniej obciążała portfel zwykłego „Kowalskiego”. Nie ma jednak planów likwidacji tego podatku.

RadioZET.pl