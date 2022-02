Orange obniża ceny połączeń telefonicznych do Ukrainy i usuwa rosyjskie kanały tv z oferty

Wojna na Ukrainie budzi sprzeciw firm, instytucji, krajów, a nawet zagranicznych obywateli pracujących dla rosyjskich przedsiębiorstw. Pracownicy, którzy pochodzą z innych krajów i nie popierają działań militarnych Wladimira Putina, zwalniają się z pracy w rosyjskich podmiotach. Najczęściej są to osoby zatrudnione na managerskich stanowiskach, które są przeciwne wojnie Rosji i Ukrainy.



Wiele polskich firm pierwszego dnia wojny (24 lutego 2022) między Rosją a Ukrainą zadeklarowało wsparcie dla zaatakowanego kraju. Jedną z tych, które w kilka godzin od ataku zadeklarowały realne wsparcie jest Orange. Firma od piątku (25 lutego 2022) obniży cenę połączeń telefonicznych z Ukrainą o 80 proc. i usunie z oferty telewizyjnej wszystkie rosyjskie kanały.

Orange Polska obniża ceny za połączenia telefoniczne na Ukrainę i usuwa rosyjskie kanały tv z oferty

Rzecznik Orange Wojciech Jabczyński poinformował na Twitterze, że z powodu ataku Rosji na Ukrainę firma wyłączy wszystkie rosyjskie kanały w telewizji od Orange.

To jednak nie jedyna reakcja Orange na wypowiedzenie wojny przez Rosję. Orange zapowiada obniżenie cen połączeń telefonicznych do Ukrainy o ponad 80 proc. Celem jest ułatwienie kontaktów mieszkającym w Polsce Ukraińcom z ich rodzinami i bliskimi, którzy pozostali w ojczyźnie.

W komunikacie czytamy, że Orange Polska i nju mobile od piątku (25 lutego 2022) obniżają ceny połączeń międzynarodowych z Polski na Ukrainę o ponad 80 proc. Obniżka zejdzie do kwoty 29 groszy za minutę, czyli do stawki jak za połączenie krajowe i dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych Orange i nju na ukraińskie numery stacjonarne i komórkowe. Z tańszych rozmów można korzystać do 10 marca.

