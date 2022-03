Orlen obniża ceny. „Najtańsze paliwa w Europie”

Wojna w Ukrainie doprowadziła polskich kierowców do paniki. Przed stacjami ustawiały się wielogodzinne kolejny chętnych do zatankowania do pełna, co doprowadziło do wprowadzenia przez Orlen limitów tankowania.

Ceny paliw na stacjach rosły nawet z godziny na godzinę, podążając za rekordowymi notowaniami baryłek ropy naftowej w sprzedaży hurtowej. Surowiec zaczął w końcu tanieć, co będzie miało swoje odzwierciedlenia na stacjach. Będzie nieco taniej, ale dalej drogo.

Ceny paliw w Polsce spadną. Będzie drogo, ale najtaniej w Europie

Kierowcy z niedowierzaniem śledzili pylony przy stacjach paliw informujące o bieżących cenach. Benzyna i olej napędowy systematycznie biły kolejne rekordy, najpierw przekraczając 7, a potem nawet 8 zł za litr.

Wysokie ceny wynikały między innymi z możliwego wprowadzenia sankcji na ropę naftową z Rosji – dziennie Europa kupuje od Putina 2 mln baryłek. Wstrzymanie lub ograniczenie importu oznaczałoby poważne skutki dla gospodarki.

Od rosyjskiej ropy odcięły się Stany Zjednoczone i Kanada, Unia Europejska zapowiedziała opracowania planu na stopniowe uwalnianie się od zależności. Ceny na rynkach hurtowych zaczęły więc spadać, na stacjach paliw zatrzymały się jednak w okolicach maksimów. Sytuacja ta ma się zmienić – zadeklarował Daniel Obajtek, szef Orlenu.

Nawet po redukcji cen tanio nie będzie: benzyna ma kosztować średnio 6,78 zł za litr, olej napędowy zaś 7,55 zł za litr. Na początku lutego, po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej, za paliwo trzeba było płacić nieco powyżej 5 zł za litr.

